POČELA PRODAJA KARATA ZA LIGU EVROPE: Crvena zvezda želi punu Marakanu protiv Monaka, Ferencvaroša i Trabzona!

Crvena zvezda će i ove sezone učestvovati u grupnoj fazi Lige Evrope, a na Marakani će ugostiti Monako, Ferencvaroš i Trabzonspor. Paketi karata su u prodaji od 29. avgusta, kako na blagajnama, tako i onlajn.

foto: Stefan Stojanović

Raspored prodaje je takav da će prednost imati sezonci koji će moći u ponedeljak 29. avgusta od 12.00 do 19.00 časova, kao i u utorak (30. avgusta) i sredu (31. avgusta) od 10.00 do 19.00 časova na blagajnama da dođu do paketa karata za Ligu Evrope. Dakle, oni svoja mesta mogu da otkupe zaključno sa sredom u 19.00 časova.

Članovi će paket ulaznica moći da kupe u četvrtak (1. septembra) i petak (2. septembra) od 10.00 do 19.00 časova, a od subote kreće regularna prodaja za sve zainteresovane i trajaće do utakmice sa Monakom (četvrtak, 8. septembar, 21.00 čas).

Karte mogu da se kupe i onlajn: https://crvenazvezda.iticket.rs/sr.html, istim danima kao i na blagajnama, ali bez vremenskog ograničenja, jer će sajt biti dostupan 24 časa.

Cene karata su sledeće:

foto: Printskrin

Paketi karata za Ligu Evrope su u prodaji na blagajnama 1, 2, 3 i 4.

Iz Crvene zvezde podsećaju da su i ulaznice za 168. večiti derbi u prodaji, a do njih navijači mogu doći na blagajnama 6, 7 i 8, u ponedeljak, utorak i sredu u terminima od 10.00 do 18.00 časova.

Kurir sport