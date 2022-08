NAVIJAČI PARTIZANA SU PRIMITIVCI! Bura posle derbija, Borjan odgovorio Grobarima: VREĐAJU MI PORODICU, nemam šta da im kažem VIDEO

Golman i kapiten Crvene zvezde, Milan Borjan, izneo je svoje utiske nakon remija u 168. večitom derbiju.

Posebno je zanimljiv bio deo kada govori o navijačima Partizana, odnosno o pristalicama crno-belih koji su ga sa tribina vređali.

- Nema šta da reagujem, to su primitivci... Kada diraju na porodicu ja nemam šta da kažem. To pokazuje kakvi su oni ljudi i nemam šta da komentarišem. Ako su oni srećni i zadovoljni što mi vređaju familiju ide na njihovu dušu, nemam šta po pitanju toga da kažem, to je primitivizam - rekao je Milan Borjan posle utakmice u Humskoj.

On je poručio da je njegov tim mogao da stigne i do tri boda.

- Bili smo bolji u prvom poluvremenu, držali kontroli, dali prelep gol. U drugo poluvreme smo slabije ušli, primili gol iz penala. Idemo dalje, i dalje je sedam bodova prednosti, ima još mnogo da se igra. Generalno sam zadovoljan kako je ekipa odigrala.

01:59 Borjan posle derbija: Navijači koji me vređaju su primitivci

Na kraju, zadovoljniji remijem mogu da budu crveno-beli zbog bodovne prednosti u odnosu na večitog rivala.

- Normalno da je žal za pobedom. Uvek idemo na pobedu, trebali smo da im damo još jedan gol, nije se namestilo, ali idemo dalje. Penal za malo da odbranim, pogodio sam stranu, dobro je šutirao. Radimo analize stalno, sad se vratio i trener golmana, Dule Gašić, u ova dva dana smo radili baš dosta - rekao je Borjan i dodao:

- Naravno da smo hteli pobedu, ali nije se namestilo, život ide dalje, dugačko je prvenstvo. Treba da se okrenemo TSC-u, još jednom derbiju.

Kurir sport