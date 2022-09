OVA ODLUKA MILOJEVIĆA UMALO DOVELA DO PORAZA! Petrić napravio čudo u svlačionici, dok je TRENER ZVEZDE PROKOCKAO POBEDU

Nerazumna mi je odluka Milojevića koji je 15 minuta igrao bez napadača. Katai je to pokrivao, a to zapravo nije išlo nikako, rekao je Aleksandar Radonić novinar sportske rubrike u Kuriru.

Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde u 168. večitom derbiju odigrali su nerešeno (1:1) pred oko 17.000 navijača.

- Zanimljivo je to da je i jednom i drugom treneru bio to debi u derbiju. Petrić je imao nekoliko derbija oko sebe kao igrač i funkcioner, ali nikad kao trener. Milojeviću je ovo bilo vatreno krštenje, ako izuzmemo Javor u subotu - rekao je Radonić.

foto: Kurir televizija

On se dotakao i gola Bukari za koji se smatra da je jedan od najlepših u poslednje dve tri decenije na derbijima.

- To je gol za TV špice. On je uhvatio volej slabijom nogom odnosno levom. Tu golman Popović, koji je inače bio odličan tokom derbija, nije mogao ništa. Zvezda je imala nakon toga priliku da reši derbi, mada se nisu pokazali u tim prilikama kao pravi saigrači da jedno drugom dodaju i reše utakmicu - rekao je Radonić.

foto: Starsport©, www.crvenazvezdafk.com

Radonić se ponovo osvrnuo na trenere za koje je imao po koji komentar.

- Mene zanima šta je to Petrić rekao svojim igračima na poluvremenu, jer Partizan u prvom i drugom poluvremenu su dve različite ekipe. U prvom poluvremenu Zvezda je saterala Partizan na njihovu polovinu terena i oni nisu mogli da pređu svoju polovinu. Dok je u drugom poluvremenu Zvezda delovala ispijeno i mrtvo, a posebno Katai i Ivanjić. Nerazumna mi je odluka Milojevića koji je 15 minuta igrao bez napadača. Katai je to pokrivao, a to zapravo nije išlo nikako - rekao je Radonić.

