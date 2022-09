UCENJEN!? SVI DETALJI RASTANKA MIHE I BOLONJE: Siniša nije hteo ni da čuje ZA OVAJ PREDLOG KLUBA

Javnost u Italiji i dalje bruji o rastanku Bolonje i Siniše Mihajlovića.

Ceo "dogovor" oko prekida saradnje desio se na sastanku u Rimu u njegovom domu. A, zašto je reč dogovor pod navodnicima, biće vam jasno posle informacija koje su objavili mediji na Čizmi.

Naime, Mihajloviću je prvo predloženo da ponudi ostavku i tako se odrekne dela zarade, što je momentalno odbio!? Nije baš najjasnije zbog čeka su ovo čelnici kluba uradili.

Srpski stručnjak, naravno, nije hteo ni da čuje za tu opciju u razgovoru sa čelnicima kluba Fenučijem, Sartorijem i Di Vajom, koji su preneli predsedniku Saputu odluku Mihe, a ovaj mu konvertirao otkaz.

Samo četiri sata kasnije, Bolonja je objavila zvanično saopštenje o rastanku sa srpskim trenerom.

- Odluka je nažalost bila neizbežna, uprkos snažnoj emotivnoj vezi koja je stvorena sa čitavom zajednicom i sa čitavim gradom u ove uzbudljive i dramatične tri i po godine. Nažalost, čak i ciklusi koji su sportski zadovoljili sve, kao ovaj koji smo imali, dolaze do kraja. Posebnu zahvalnost dugujemo Siniši i njegovom timu jer je prihvatio posao u komplikovanim i veoma delikatnim uslovima sa ljudske tačke gledišta. Radio ga je sa posebnom posvećenošću i profesionalizmom - napisali su u Bolonji.

Club Statement | Sinisa Mihajlovic — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) September 6, 2022

Vlasnik kluba takođe je imao šta da kaže:

- Bila je ovo najteža odluka koju sam doneo od kada sam predsednik Bolonje. Poslednjih godina proživeli smo sa Sinišom prelepe i bolne trenutke. Oni su cementirali naš odnos, koji nije samo profesionalni, već pre svega ljudski. Mihajlović se suočio sa bolešću hrabro i odlučno od dana kad je odlučio da javno saopšti vest o njoj, na potresnoj konferenciji za novinare. Od tada, uprkos hospitalizacijama i teškim nuspojavama terapija kojima je bio izložen, uvek je ostajao blizu timu, činio je sve moguće napore da ostane u kontaktu sa igračima, lično ili putem veze. Hvala mu na profesionalnosti, kao i njegovom stručnom štabu - poručio je Džoi Saputo.

Reč je uzeo i izvršni direktor Bolonje:

- Normalno da nam je danas svima žao zbog epiloga koji smo hteli da izbegnemo koliko god je to moguće. Prijateljstvo i privrženost koji prevazilaze profesionalne uloge zauvek će me vezati za Sinišu. Ipak, danas smo pred bolnim izborom za dobro tima, koji je kao prvo i osnovno - nasleđe čitavog grada i navijača. Siniši poručujem ovo - Hvala ti za posvećenost koju si uneo u svoj rad, čak i u uslovima velikih ličnih teškoća. To će ostati u istoriji ovog kluba i služiće svima kao primer - glasila je izjava Klaudija Fenučija.