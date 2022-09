TADIĆ I ĐILAS SE SKLONILI KADA SAM ZARATIO SA NAVIJAČIMA! Bivši predsednik Zvezde otvorio dušu: Molili su me da SPASEM klub!

Nekadašnji predsednik Crvene zvezde, Dobrivoje Tanasijević, poznatiji kao Den Tana prisetio se svog kratkog, ali veoma burnog predsednikovanja na Marakani od septembra 2008. do aprila 2009. godine.

Den Tana je tada bio izložen žestokim kritikama, u kojima je prednjačio bivši fudbaler crveno-belih i legendarni prvi srpski bek Milovan Đorić. U to teško vreme, Den Tana se najviše oslanjao na podršku tadašnjih tzv. finansijera kluba, koji su u to vreme vedrili i oblačili u našem najtrofejnijem klubu. Bili su to Marko Mišković, sin jednog od najbogatijih Srba Miroslava Miškovića i famozni preduzetnik Dragi Mićović.

Den Tana je nasledio Toplicu Spasojevića, koji je kratko vodio Zvezdu, a takođe je bio obeležen kao "Miškovićev čovek". Pre njih u fotelji predsednika je bio Dragan Stojković Piksi, aktuelni selektor Srbije, kome pripadaju ogromne zasluge što se naš nacionalni tim na impresivan način plasirao na Svetsko prvenstvo u Kataru, pobedivši u Lisabonu favorizovani Portugal, predvođen fudbalskom megazvezdom Kristijanom Ronaldom..

"Teško je voditi Zvezdu, pogotovo u to vreme, kad imaš dug preko 20 miliona evra. Nisam se nominovao i tražio da budem predsednik, ali su me molili u klubu, svi osim veterana, da to budem. Rekao sam - hoću, ali hoću da idem kod predsednika države, Vlade, gradonačelnika. Otišao sam kod Tadića, hteo sam i kod Dačića, ali me je primio samo šef kabineta, bio sam i kod gradonačelnika Đilasa. Objasnio sam im šta planiram, oni su mi obećali da me podržavaju sto posto, ali kad sam ušao u problem s navijačima nije bilo nijednog tu da mi pomogne", istakao je za "Sportal" Den Tana.

Kurir sport