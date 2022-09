HRVATSKI HULIGAN GAĐAO IGRAČE ZOLJOM!? Ispalio granatu koja mogla da UBIJE fudbalere! JEZIV SNIMAK

Svašta smo videli na fudbalu, ali ovako nešto...

Na utakmici Županijske Ličko-Senjske lige u Hrvatskoj, između Plitvica i Sokolovca, jedan navijač je iz prerađenog ručnog bacača ispucao granatu, sličnu topovskom udaru, preneli su hrvatski mediji.

Ubrzo se pojavio i snimak ovoga incidenta koji je objavljen je na tviter nalogu Huligans TV.

Dok su jedni gledaoci sa tribina uzvikivali "bežimo", drugi su se smejali zbog ovog poteza.

Croatian lower league and "grenade launcher" 😄 Plitvice - Sokolac. 11.09.2022 pic.twitter.com/FhIO1G7XYJ — HooligansTV (@HooligansTV_eu) September 13, 2022

Identitet navijača još uvek nije poznat, a što se tiče ručnog bacača, navodno je u pitanju zolja, lagani bacač raketa obima od 64 milimetra, koji je mogao da usmrti igrača.

Autentičnost snimka potvrdio je Vladimir Romić iz Županijskog fudbalskog saveza.

"Da, incident se dogodio. Pokrenuli smo disciplinski postupak protiv domaćina kao organizatora utakmice, tražimo izjave delegata, sudija i predstavnika oba kluba, pa će disciplinski sudija odrediti kaznu", rekao je Romić za 24sata.hr.

Sa druge strane, prvi čovek Plitvica Milan Jakovljević pokušao je delujući iznenađeno da demantuje pomenuti događaj.

"Ma nije, nije to, to je nešto drugo. To je pre bilo, mislim. To je neki stari snimak, mislim. Ma ne bih ulazio u to. Ne znam, mislim da nije na ovoj utakmici. Ne bih komentarisao, to će onda ići daleko, a stvarno nema veze s vezom."

Na kraju je predsednik domaćeg tima u izjavi za hrvatske medije odbio da osudi dešavanja sa ove utakmice, uporno tvrdeći da se to nije dogodilo.

