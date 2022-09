ZANIMLJIV SUSRET REPORTERA KURIRA I POZNATOG TRENERA: Osmeh za Srbiju i poruka vidimo se u Kataru (FOTO)

ČEKAJUĆI LET ZA BEOGRAD

Više nego zanimljiv susret imao je novinar Kurira na aerodromu u Istanbulu. Dok se čekao let za Beograd naleteli smo na poznatog portugalskog trenera Nunja Espirita Santa.

Trener koji je sa velikim uspehom radio u Premijer ligi dok je vodio Vulverhempton i Totenhem bio je predusretljiv kada smo mu prišli. Iznenadio se time što ga je zaustavio novinar iz Srbije, ali pozitivno.

Saslušao je našu molbu za jedan mini intervju, onako s nogu, što bi se reklo. Nasmejao se i rekao da bi rado izašao u susret, jer ceni Srbe, međutim žuri na let. Poručio je da ćemo se videti u Kataru, na Mundijalu. S obzirom da je srpskim novinarima koji su bili na utakmici Crvene zvezde i Trabzona pobegao jutarnji let i da smo prisiljeni da na aerodromu budemo do 14.00 sati, razumeli smo situaciju u kojoj se našao Nunjo Espirito Santo.

foto: Kurir Sport/Aleksandar Radonić

Zahvalio nam se Portugalac na svemu i rado pristao na selfi sa izveštačem Kurira.

Nunjo Esprito Santo (48) trenutno radi kao trener Al Itihada iz Saudijske Arabije. Pre toga vodio je Totenhem, Vulverhempton, Porto, Valensiju i Rio Ave. Za njega kažu da je učenik Žozea Murinja i da je najbolji prijatelj čuvenog fudbalskog agenta Žorža Mendeša. Kao prvi pomoćnik Žozea Murinja osvojio je Ligu šampiona u sezoni 2003/2004 sa Portom.

Kurir sport/A. Radonić