PEŠIĆ PREDVODI NAPAD PROTIV NAPRETKA! Trener Crvene zvezde razmišlja da šansu od početka ukaže mladom Nikoliću, strelcu u Trabzonu

Šef stručnog štaba Crvene zvezde Miloš Milojević, izneo je očekivanja pred utakmicu 12. kola Superlige Srbije, koju će fudbaleri Crvene zvezde odigrati na stadionu „Rajko Mitić“ u nedelju od 17 časova.

Govorio je Milojević o strategu Napretka Dušanu Đorđeviću, koji je znao da napravi glavobolju crveno-belima..

- Radi se o kvalitetnom treneru koji je Zvezdi pravio probleme, znam ga i iz svog ličnog iskustva. Upoznati smo sa njegovom filozofijom i da je Napredak organizovana ekipa, tako da je na nama da dobrom i brzom igrom razbijemo tu koncepciju i uđemo u utakmicu dobro, agresivno i sa energijom, da bismo mogli da dobijemo to što želimo – istakao je Milojević.

Istakao je šef stručnog štaba crveno-belih da bi Veljko Nikolić mogao da počne utakmicu.

- Naravno da bi Nikolić mogao, znamo koji kvalitet ima i nadamo se da će nastaviti u istom ritmu kao što je to bilo u prethodnih nekoliko utakmica.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Zanimljiv je bio odgovor Milojevića na pitanje ko će biti prvi izbor na poziciji napadača, s obzirom na povredu Aleksandra Pešića.

- Aleksandar Pešić!

Osvrnuo se strateg crveno-belih i na status Nemanje Motike.

- Status Motike je isti kao i svih ostalih igrača na toj poziciji, tu je najveća konkurencija. Mislim da postoji veliki potencijal kod njega, velika želja. Da li je ova utakmica prava za njega ili nije, to ćemo videti, ali svakako da računamo na Motiku i imamo ga u planovima.

Na pitanje da li će dve nedelje bez utakmica biti dovoljno da se ekipa vrati na pobednički kolosek, Milojević je rekao sledeće.

- Mislim da to moramo da uradimo sutra, a svakako da će nam dve nedelje treninga pomoći da budemo još bolji.

Milojević je govorio i o tome što Zvezdin "magiko" Katai nije bio u startnoj postavi protiv Trabzona.

- Katai je ogroman profesionalac, tako da nikakvih problema nije bilo. Imam praksu da sa igračima razgovaram i oni znaju kad igraju i kad ne igraju zašto ne igraju. On je naš glavni igrač, tako da ne postoji ni trunka sujete kod njega. Katai je tu za kolektiv, spreman je da igra kad i koliko mu mi kažemo. Želimo da on igra stalno i na svom nivou, na njega računamo i sutra. Što se tiče pitanja da li je bitno da postigne gol, mislim da je pre svega najvažnije da ekipa pobedi, a ko će postići gol, to je najmanje bitno.

Pričao je Milojević i o stanju u ekipi usled nešto slabijih rezultata.

- Ekipa je u dobrom stanju, naravno da tim koji je navikao da pobeđuje konstantno poljulja svaki lošiji rezultat. Treba nam iz utakmice u utakmicu da se podižemo, ali i nivo forme i rezultate. To je uloga trenera, da kada ne ide dobro ekipu podigne. Na meni je da zajedno sa momcima ispravim te stvari. Ne bih se vraćao na to što je bilo, radi se o Evropi, o tome ćemo pričati kad bude došlo vreme za Evropu. Mislim da smo u prvenstvu i protiv Novog Pazara pokazali karakter i protiv TSC jako dobru igru, koja nažalost nije krunisana. Ubeđen sam da ćemo iz utakmice u utakmicu rasti.

Istakao je strateg crveno-belih da je i dalje optimista kada je u pitanju evropsko proleće.

- Optimista sam, ali ćemo o Evropi govoriti kada budemo igrali evropsku utakmicu, sada nas očekuje utakmica protiv Napretka, fokusirani smo na taj meč i maksimalno smo ozbiljni u pripremi utakmice. Moramo da pokažemo odnos koji je na nivou onog koji je bio protiv Monaka ili bolji, to je jedino što želim, a znamo da imamo kvalitet da pobedimo bilo kog protivnika – zaključio je Miloš Milojević.

Kurir sport