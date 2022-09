TRENERE MENJAJU KAO ČARAPE U SRBIJI: Za dva meseca smenjeno čak devet stručnjaka, tri kluba već sada imaju TREĆEG ŠEFA!

Neverovatne stvari dešavaju se u srpskom fudbalu. Posle samo 12 odigranih kola u Superligi, već imamo devetoricu smenjenih trenera. Tačnije rečeno, stručnjaka koji su napustili klubove od početka sezone.

foto: Starsport©

Poslednji u nizu onih koji su izgubili posao za nešto više od dva meseca kako je počela sezone jeste Slavko Petrović, koji je dobio otkaz u Spartaku. Njega bi trebalo da zameni Ljubiša Dunđerski.

Najviše potresa viđeno je u niškom Radničkom, Radniku iz Surdulice i Mladosti GAT. Na Čairu je sezonu počeo Tomislav Sivić, ali je posle ispadanja od malteške Gzire u kvalifikacijama za Ligu konferencije smenjen. Na njegovo mesto postavljen je Saša Mrkić koji je oteran posle 23 dana, da bi sada na klupu Radničkog seo Nenad Lalatović, treći put u karijeri.

foto: Starsport

Lutalo se sa trenerima i u Radniku iz Surdulice, poslednjeplasiranom timu Superlige. Sezonu je počeo već pomenuti Aleksandar Linta koji je jug Srbije napustio posle dva kola. Ekipu je preuzeo Nikola Stojanović do dolaska Dragana Radojičića. On je ekipu vodio na osam utakmica, nakon čega je privremeni šef postao Sekula Rašiovan, do dolaska trećeg trenera Radnika Dragana Perišića.

Branko Žigić počeo je sezonu sa ekipom Mladosti GAT, da bi iznenada bio smenjen, a na mesto trenera postavljen je Aleksandar Linta. Posle njegove smene, za trećeg trenera biva imenovan Ljubomir Ristovski, čovek koji je novosadski klub uveo u Superligu. Trenera su menjali i u Voždovcu, pa je tako Nebojšu Jandrića zamenio Nikola Puača.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Zanimljivo je bilo i u redovima "večitih rivala". Dejan Stanković je jedini trener u Srbiji koji je napustio klub, a da nije smenjen. Posle eliminacije od Makabija iz Haife i činjenice da je po treći put ostao bez Lige šampiona, odlučio je da napusti Marakanu. Zamenio ga je Miloš Milojević.

Sa druge strane Topčiderskog brda, očajan start Partizana platio je Ilija Stolica, koji ruku na srce nije imao sreće, a ni igračkog kadra na početku sezone. Umesto njega, crno-beli su angažovali Gordana Petrića, koji je za kratko vreme preporodio ekipu, kako na domaćoj, tako i na evro sceni.

foto: @starsport

Ostali srpski klubovi nisu menjali trenere. Vladimir Gaćinović je u Novom Pazaru, Dušan Kerkez u Čukaričkom, Milan Rastavac u Vojvodini, Žarko Lazetić u TSC, Igor Bondžulić u Javoru. Trenerski posao zadržali su Dušan Đorđević u Napretku, Dejan Joksimović u Radničkom 1923, Dejan Đurđević u Kolubari i Dragiša Žunić u Mladosti iz Lučana.

Smene trenera u Srbiji Spartak Slavko Petrović Mladost GAT Branko Žigić, Aleksandar Linta Radnički Niš Tomislav Sivić, Saša Mrkić Radnik Aleksandar Linta, Dragan Radojičić Voždovac Nebojša Jandrić C. zvezda Dejan Stanković Partizan Ilija Stolica

Kurir sport/A. Radonić