TRENER ZVEZDE OTVORIO DUŠU! Milojević: Hteo sam Zvezdu tek za pet godina, ali sam sada uskočio u voz i odlučio DA NE OKRENEM GLAVU

Miloš Milojević prihvatio se nimalo delikatnog posla, kada je preuzeo Crvenu zvezdu posle ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

Njegov dolazak na Marakanu, posle trijumfalne ere Dejana Stankovića, a pre njega Vladana Milojevića i Miodraga Božovića bio je šok za navijače. Miloš Milojević je otkrio da je hrabar, a u razgovoru za portal “Footballskanalen” otkrio je sve o tome kako je došao u Crvenu zvezdu, ali i kako mu je bilo dok je vodio Malme sa kojim je osvojio Kup Švedske.

Posle otkaza u Malmeu, tokom leta je otišao sa porodicom u Srbiju, u rodni Knjaževac. Po povratku u Švedsku usledio je poziv iz Ljutice Bogdana.

- Zvali su me kada sam se odmarao na Ribersborgstrandenu. To nije bila opcija sve do prvog poziva Dejana Stankovića, a potom i direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića - rekao je Miloš Milojević i nastavio:

- Nije bilo planirano ili nešto na šta sam ja bio spreman. Ali u životu imate dva izbora, ili skočite u voz i vidite kako ćete uspeti da ga kontrolišete ili okrenete glavu i kažete "neću". Ja sam više za prihvatanje izazova.

Redovno je održavao kontakt sa Dejanom Stankovićem, sa kojim je ranije sarađivao u Crvenoj zvezdi.

- Dejan i ja smo u redovnom kontaktu od kada sam prvi put napustio Crvenu zvezdu. Ali nikada nismo razgovarali o tome da preuzmem ekipu od njega. To nije bio cilj, niti sam ja želeo da nasledim Dejana. Želeo sam da postanem trener Crvene zvezde za pet do deset godina.

Potom je govorio o pritisku koji nosi rad u Crvenoj zvezdi, kao i o ciljevima šampiona Evrope i sveta iz 1991. godine.

- Ovo je druga vrsta pritiska u odnosu na Švedsku. Druga je kultura i drugačije emocije. Crvena zvezda je najveći klub na Balkanu, a svi znamo koliko su strastveni fudbaleri sa Balkana. Cilj je da se pobedi u svakom takmičenju. Znam da zvuči smešno, ali ako bi se Zvezda suočila sa "timom sveta" sastavljenim od najboljih fudbalera na planeti, naš cilj bi bio isti. Bilo ne neoprostivo da izgubimo taj meč.

Milojević je 26. avgusta predstavljen kao novi trener Crvene zvezde. Za to vreme ostvario je dve ligaške pobede, dva remija i dva poraza u Ligi Evrope. Crveno-beli su lideri Superlige.

- Sjajno je vratiti se! Ali velika je odgovornost voditi ovako veliki klub - objasnio je Milojević.

