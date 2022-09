ZVEZDA I VOJVODINA IMAJU BISERE ZA EVROPU, DVA JOVANA: Šljivić je plej za prvi tim, Milošević je već klasa i "čista devetka"

Crvena zvezda i Vojvodina imaju bisere u svojim omladinskim školama - Jovana Šljivića i Jovana Miloševića.

Engleski list "Gardijan" u svom tradicionalnom izboru najtalentovanijih fudbalera na svetu, stavio je među 60 najperspektivnijih dvojicu Srba, dva Jovana. U žiži je generacija 2005. kojoj pripadaju imenjaci iz Crvene zvezde i Vojvodine.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Jovan Šljivić ponikao je u omladinskoj školi Crvene zvezde. Iako ima 16 godina igra seniorski fudbala i kali se u ekipi Grafičara u Prvoj ligi Srbije.

- Srbija ima nekoliko vrhunskih talenata u ovoj generaciji i teško je reći koji ima najveće šanse da uspe. Šljivić možda nije najsigurniji među njima, ali je možda najuzbudljiviji, ističe se tehnikom i kreativnošću. Jedan od najmlađih u timu koji se plasirao u polufinale EP do 17 godina, počeo je da pravi talase u seniorskom fudbalu, postigao je tri gola u prvih pet nastupa na pozajmici u Grafičaru, filijali Crvene zvezde koja igra u drugoj ligi. Vitak, veoma pokretljiv i svestran plejmejker, on je zaista jak na lopti, sposoban da dribla velikom brzinom i da svojim dodavanjima pronalazi nepredvidiva rešenja - piše "Gardijan".

foto: FSS

Jovan Milošević je suvo zlato Vojvodine, momak koji je ove jeseni debitovao za prvi tim novosadskog kluba i upisao četiri utakmice.

- Visoki, veoma atletski napadač postigao je pet golova i postao najbolji strelac Evropskog prvenstva za fudbalere do 17 godina u maju, kada je Srbija stigla do polufinala. Na prvi pogled, on je čista “devetka”. Ali njegova tehnika, kontrola lopte i kretnje bez lopte, kako u napadu, tako i kada vrši presing na protivnika, čine ga raznovrsnijim, modernim kompletnim napadačem. Sidraš koji istovremeno predstavlja veliku vazdušnu opasnost i rutinski pogađa sa obe noge - dao je ocenu Gardijan.

Prošle godine od srpskih talenata u Gardijanovoj anketi “Next Generation“ mesto su imali Samed Baždar iz Partizana i Aleksandar Kahvić iz Crvene zvezde, koji je ovog leta prešao u Makabi iz Haife. Pre njih i Matija Bačanin, Luka Cvetićanin, Armin Đerlek, Dejan Joveljić, Ivan Ilić, Filip Stevanović, te Lazar Samardžić kao polaznik omladinske škole Herte iz Berlina.

Kurir sport