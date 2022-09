MOBILISAN PRVI RUSKI SPORTISTA! Potpuni ŠOK: Poznati ruski fudbaler pozvan u RAT u Ukrajini!

Predsednik Rusije Vladimir Putin nedavno je najavio delimičnu vojnu mobilizaciju, kojom bi trebalo da se vojnim snagama priključi još 300.000 razervista.

Među njima se našao i jedan svetski poznati sportista, ruski fudbaler i reprezentativac Dinjar Biljaletdinov (37).

Dok su se na drugoj strani fronta u vojsci Ukrajine to već postala uobičajena praksa sada se u medijima pojavila priča o prvom ruskom sportisti koji je dobio vojni poziv.

foto: EPA/Gavriil Grigorov/sputnik/kremlin

Biljaletdinovu je na kućnu adresu stigao znatno ozbiljniji poziv od onog selektorovog, a celu situaciju je za ruske medije prokomentarisao njegov otac Rinat.

"Dinjar je primio poziv. Teško je govoriti o tome što osećamo. Istina je da nije služio vojsku, ali jeste odradio vojnu obvezu na jedan drugačiji način. Bilo je to prije 19 godina. Položio je zakletvu, a vojsku je služio na sportskom terenu. Jedino mi nije jasno kako je on kao 37-godišnjak pozvan u vojsku ako zakon kaže da se na mobilizaciju zovu ljudi do 35 godina", rekao je Rinat za “BIA Novosti“.

Biljaletdinov je karijeru završio 2019. godine, a tokom karijere je pored Evertona nastupao i za moskovske timove Lokomotivu, Spartak i Torpedo, a nosio je i dres Anžija i Rubina.

Kurir sport