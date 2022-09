POGODAK POKLON TRENERU MILOJEVIĆU ZA 40. ROĐENDAN! Milunović tvrdi da je novi šef struke dobro ukomponovao tim

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se danas u osminu finala Kupa Srbije posle pobede nad Mačvom u Šapcu od 2:0, a put ka pobedi svom timu je prokrčio iskusni štoper Nemanja Milunović. On je bio strelac prvog gola početkom drugog poluvremena.

''Teška utakmica... Znamo da nije lako pobediti nijednu ekipu, jer svako protiv Zvezda ima motiv više i Mačva je to pokazala. Imali smo prilike koje nismo iskoristili, samo ja sam imao tri šanse u prvom poluvremenu, posle smo malo ušli u nervozu, ali bitno je da smo dali golove i pobedili. Nije važno ko se upisuje u strelce, već da pobeđujemo, ali lep je osećaj pogoditi posle dužeg vremena'', izjavio je Milunović posle meča za klupski sajt. On naglašava da su crveno-beli na pravi način iskoristili prvenstvenu pauzu, a gol koji je postigao u Šapcu, posvetio je treneru Milošu Milojeviću koji slavi 40. rođendan. ''Imali smo pauzu od utakmica 10 dana i radili smo veoma naporno, što se i vidi. Svaki igrač Crvene zvezde zaslužuje da bude tu, šef Milojević je to sve dobro ukomponovao, ali još uvek se uigravamo i pauzu smo iskoristili baš u tu svrhu. Pogodak je svakako poklon šefu Milojeviću za rođendan'', naglasio je Milunović.

