BIVŠA RONALDOVA DEVOJKA VRATILA NEVINOST?! Žena sa kojom ima sina ŠOKIRALA PLANETU: Mišel je opet DEVICA! (FOTO)

Nekadašnja izabranica legenadrnog brazilskog fudbalera Ronalda odlučila je da se podvrgne himenoplastici kako bi povratila nevinost i zatim mogla da se venča u crkvi kao devica.

foto: Pritnscreen

Mišel Umezu nije bila "javna" devojka legendarnog Zube nego više afera iz koje se rodio sin Aleksandar Robert, a kog je nekadašnji napadač Barselone, Reala, Intera i Milana priznao tek 2010. godine.

foto: Pritnscreen

Umezu je inače jedna od najpoznatijih bodibilderki koja je početkom septembra odradila operativni zahvat kako bi vratila nevinost.

Sada tvrdi da želi da se uda kao devica.

„Polni odnos može samo ukoliko se venčam u crkvi. Još nisam našla pravu osobu. Tražim muškarca s istom svrhom i željom koju imam ja. Nije me sramota da to priznam, stvarno to želim“, kazala je Mišel, a prenela španska "Marka".

1 / 6 Foto: Pritnscreen

Takođe, ona je priznala da zbog karijere bodibildera koristi hormone zbog kojih oseća manjak želje za seksom, te da dugo nema nikoga pored sebe.

S druge strane, popularni Zuba je u vezi sa izvesnom Selinom još od 2017. godine i imaju jedno dete, a nedavno je izjavio da je "zamrznuo dovoljno sperme da njegova devojka može da rodi ceo tim ako želi".

(Kurir sport/Marka)