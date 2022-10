ZVEZDA U NOVOM SADU, MILOJEVIĆ OPREZAN: Daće sve od sebe da nas pobede, ali sve zavisi od nas! Imam "slatke muke" za najboljih 11

Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 17.00 časova gostuju ekipi Mladost GAT u Novom Sadu u okviru 13. kola Superlige Srbije, a šef stručnog štaba Miloš Milojević izneo je očekivanja pred meč.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Posebna motivacija Mladosti neće biti potrebna, a očekujem meč gde će pokušati da urade sve što je u njihovoj moći da nas pobede. Međutim, više sve zavisi od nas samih. Ako podižemo nivo igre i koristimo šanse u pravom trenutku mislim da će biti lakše. Poštujemo protivnika u pripremi utakmice. Promenili su trenera što može da bude malo “neprijatno” kada igrate prvi put, ne znamo tačno kako će igrati - rekao je Milojević i dodao:

- Imamo indicije kako su igrali kada je bio sa ekipom. To je nešto na šta se fokusiramo kod njih, ali 95 posto se fokusiramo na to da stvari radimo bolje, koje pokušavamo da radimo, da to postanu automatizmi. Na dobrom smo putu, naravno to nekada izgleda bolje, nekad gore. Nekada idemo dva koraka napred, nekad nazad, ali mislim da postoji dosta prostora za napredak.

Dobro je upoznat strateg Zvezde sa kvalitetom novosadske Mladosti, ali još jednom ističe da će stvari na terenu zavisiti od igre njegovog tima.

- Imaju dva dobra špica, sličnog profila, Katanić, Vidakov i Arsić koji je uvek neugodan na prekidu. Mislim da su kao tim čvrsti, da su porasli, privikavaju se na nivo koji im je potreban. Mislim da imamo dosta kvaliteta, vraćaju nam se igrači posle reprezentativne pauze koji su sveži i nisu igrali protiv Mačve. Imamo grupu kvalitetnih igrača i ne postoji opravdanje, niti mogućnost da tražimo bilo kakav alibi.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Moći će Miloš Milojević da računa na sve fudbalere pred prestojeći duel.

- Veoma sam srećan, jer imamo sve igrače na raspolaganju - svi su spremni. Ne postoji niko ko ne može da igra, tako da ćemo imati “slatke muke” da izaberemo startnih 11, kao i ko će biti u 22 igrača.

Na pitanje da li će Crvena zvezda zaigrati sa dva napadača, trener kaže:

- Videćemo sutra.

Igrači koji nisu imali veliku minutažu od starta šampionata našli su se na terenu u Kupu Srbije protiv Mačve, a Miloš Milojević ističe da računa podjednako na sve fudbalere.

- Gledamo da razigramo što više igrača. Zavisi od protivnika, kao i od toga koja je sledeća utakmica. Što pre budemo mogli da im damo šansu - daćemo. Ne samo da bi im dali šansu, već što im verujemo da mogu da nam pomogu da ostvarimo dobre rezultate.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Jegor Prucev branio je boje nacionalne selekcije Rusije do 21 godine, a Milojević ne poriče ogroman potencijal mladog igrača.

- Jedan igrač sa velikim potencijalom, interesantan. Ako imate kvalitet da igrate za reprezentaciju Rusije do 21 godine u velikoj zemlji sa tolikim izborom kvaliteta. Imamo dosta igrača u veznom redu gde on nastupa. Predstoji mu žestoka borba, mora da radi i čeka svoju šansu.

Dete Crvene zvezde - Jovan Mijatović blizu je toga da zaigra za prvi tim.

- Naravno, približava se tome da može da bude u sastavu i da igra. Za njega “nema zime”.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Da li će se Radovan Pankov naći u startnoj postavi za predstojeći meč protiv Mladosti, trener Crvene zvezde je ponovo odgovorio kratko.

- Moramo da sačekamo utakmicu da vidimo.

Veliki roster na raspolaganju ima Miloš Milojević i ističe da će spremati ekipu maksimalno za svaku utakmicu.

- Imamo 28 igrača na raspolaganju, to je stvarno luksuz. Moramo da pazimo da ih tempiramo dobro i da svaku utakmicu igramo sa tim igračima koji su u tom trenutku fizički i mentalno najspremniji.

Naredni duel Zvezda igra u Ligi Evrope protiv Ferencvaroša.

- Ispratićemo njihovu utakmicu. Imamo ljude pored ekrana i na terenu. Ferencvaroš ima potpuno drugi sastav u Evropi i u prvenstvu. Imaju takođe veliki roster kao i mi. Međutim, neki principi i ideje mogu da se vide sigurno - zaključio je Milojević.

