PARTIZAN DEKLASIRAO VOJVODINU U DERBIJU KOLA: Crno-beli oprali mrlju iz Kupa i na sjajan način najavili gostovanje Kelnu VIDEO

Fudbaleri Partizana savladali su u derbiju 13. kola Super lige Vojvodinu rezultatom 4:1 (2:0).

Strelci za Partizan su bili Natho u 15. i 23. minutu, Filipović u 61. minutu i Baždar u 84. minutu. Strelac za Novosađane je Uroš Nikolić u 83. minutu.

Partizan je skočio na četvrto mesto sa 24 boda iz 11 utakmica, pet manje od vodeće Crvene zvezde. Vojvodina iz 12 utakmica ima 22 boda i nalazi se na sedmoj poziciji.

Crno-beli su od starta krenuli ofanzivno, svesni da ne sme da im se ponovi bruka koju su doživeli u sredu u kupu.

Od početka su se ređale akcije ispred gola Novosađana, ali je prvi gol pao tek posle velikog kiksa gostiju. Bekovi Novosađana su se poigravali u svom šesnaestercu, Traore je poslao svom golmanu kratku loptu, pa je Carević jedino mogao da je odbije do Natha kome nije bilo teško da sa 15-tak metara pogodi mrežu.

Novi kiks Novosađana doveo je do penala i drugog gola za Partizan. Topić je petljao na sredini terena, izgubio loptu koju je pokupio Rikardo i kada se stuštio ka golu Novosađana oborio ga je Jeličić. Posle VAR provere odluka sudije Mitića da pokaže na belu tačku pokazala se ispravnom. Natho je bio neumoljiv.

Vojvodina je od 27. minuta igrala sa igračem manje. Jeličić je u svega četiri minuta zaradio dva žuta kartona, samim tim i isključujući crveni.

Partizanu su u prvom poluvremenu poništena dva gola. Oba zbog ofsajda, prvi u 30. minutu kada je Rikardo bio najbliži gol-liniji, a zatim i u 42. minutu kada je Marković bio ispred ostalih.

Crno-beli su treći gol postigli u 61. minutu. Natho je izveo korner, a Aleksandar Filipović glavom matirao golmana Carevića.

Vojvodina je počasni pogodak postigla u 82. minutu. Vujačić je oborio Čumića na oko 20 metara od gola. Uroš Nikolić je sjajno izveo slobodnjak, pa Popović nije imao šanse. Prelep evrogol gostiju.

Međutim, samo minut kasnije rezultat se ponovo promenio. Samed Baždar je ukrao loptu Traoreu na centru, stuštio se sam ka golu Carevića i u maniru iskusnog strelca ga matirao.

Partizan u četvrtak gostuje Kelnu u trećem kolu Lige konferencija. U narednom kolu srpskog prvenstva crno-beli gostuju Voždovcu, a Vojvodina dočekuje TSC.

PARTIZAN - VOJVODINA 4:1 (2:0)

TOK MEČA

2. POLUVREME

90. minut - Velika prilika za Jovića posle centaršuta Filipovića, ali bez promene rezultata.

84. minut - GOOOL! Samed Baždar postiže gol za 4:1. Oduzeo je loptu na sredini terena i potom sam krenuo u prodor. Izašao je 1 na 1 sa Carevićem i uspešno ga matirao.

83. minut - Umesto Đorđevića u igri kod Vojvodine je Antonijević.

82. minut - GOOOL! Uroš Nikolić je prelepim pogotkom iz slobodnog udarca smanjio rezultat.

79. minut - Velika prilika za Partizan, Palović je šutirao, Carević odbranio.

78. minut - Izmena u Partizanu, umesto Natha u igri je Andrade.

74. minut - Konačno posao za golmana Partizana Popovića. Vojvodina je imala šansu, posle i korner, ali bez gola.

73. minut - Nemanja Jović menja Meniga.

67. minut - Izmene u oba tima. U ekipi Partizana umesto Rikarda je ušao debitant Andrija Pavlović.

Kod Vojvodine umesto Nikolića ulazi Čumić, umesto Bjekovića Lazarević. U igru ulazi i Uroš Nikolić, i to umesto Baraja.

64. minut - Carević ponovo uspešniji od Rikarda Gomeša.

61. minut - GOOOL! Aleksandar Filipović je strelac trećeg gola za Partizan. Natho je izveo korner, Filipović sa prve stative glavom matirao Carevića.

55. minut - Nova velika prilika za Meniga. Dobio je loptu na desetak metara od gola, šutirao, ali je neko od igrača Vojvodine blokirao šut. Korner za crno-bele.

53. minut - Prvi korner za Vojvodinu na utakmici. Velika prilika za crveno-bele, ali je šut Nikolića izblokiran za novi korner.

51. minut - Baždar je posle svega nekoliko minuta u igri dobio žuti karton.

50. minut - Menig je uposlio Rikarda, ovaj šutirao pored gola.

49. minut - Nalet Partizana, Dijabate je centrirao, ali je Carević bio najbliži lopti.

Dvostruka izmena u Partizanu. Umesto Fejse i Belića u igri su Traore i Baždar.

U timu Vojvodine jedna izmena, umesto Malbašića u igri je Vitas.

1. POLUVREME

42. minut - Marković je postigao gol, ali se potom zbog ofsajda dugo čekalo na VAR proveru. Na kraju je VAR pokazao da je bio ofsajd.

39. minut - Opasan šut Uroševića, lopta tik iznad prečke prelazi.

37. minut - Prvi žuti karton za fudbalere Partizana, upisan je Belić.

34. minut - Menig je oprobao šut sa distance, ne i precizno.

31. minut - Bjeković je prekršajem zaustavio Natha u kontri, pa je upisan u beležnicu Mitića.

30. minut - Poništen gol Partizanu. Crno-beli su izveli kontru, lopta je stigla do Rikarda koji je obišao Carevića i postigao gol, ali se napadač crno-belih nalazio u ofsajdu.

29. minut - Velika prilika za Partizan. Posle korkera je Martović šutirao glavom sa 6-7 metara, ali je Carević siguran.

27. minut - Vojvodina je ostala sa igračem manje! Jeličić je na sredini terena napravio faul i u samo četiri minuta dobio dva žuta kartona, odnosno crveni.

23. minut - GOOOL! Penal za Partizan, Jeličić je oborio Rikarda. Prethodno je odbrana Vojvodine ponogo napravila kiks. Natho je penal pretvorio u gol!

15. minut - GOOOL! Partizan vodi golom Natha. Velika greška odbrane gostiju. Poigravali su se u svom šesnaestercu, Traore je uputio kratku loptu ka golmanu Careviću, koji nije mogao ništa nego da je izbaci do Natha, a ovaj je plasirao u praznu mrežu.

14. minut - Menig šutira pravo u golmana Carevića u izglednoj šansi.

13. minut - Prva akcija gostiju, lopta prolazi kroz šesnaesterac.

10. minut - Prvi korner za Partizan, ali bez opasnosti po gol gostiju.

7. minut - Rikardo ponovo pokušava, ovog puta posle centaršuta Filipovića.

5. minut - Partizan je veoma ofanzivan na startu meča, ovog puta Rikardo pokušava da doda Nathu, ali ovaj ne stiže.

2. minut - Prva šansa za Partizan, Rikardo šutira pored stative posle centaršuta Natha.

Minut ćutanja za Radovana Radakovića pred start meča. Ujedno je Rikardo Gomeš dobio ček kao priznanje za najboljeg igrača meseca Super lige Srbije.

Partizan - Vojvodina Stadion: Partizana Gledalaca: Sudija: Milan Mitić, pomoćnici: Čedomir Andrejić, Miloje Milićević PARTIZAN: Popović - Filipović, Marković, Vujačić, Urošević - Fejsa, Belić - Natho, Dijabate, Menig - Rikardo Gomeš. VOJVODINA: Carević - Bjeković, Jeličić, Traore, Đorđević - Topić - Milosavljević, Simić, Malbašić, Baraje - Nikolić.

Fudbaleri Partizana i Vojvodine od 19 časova u Humskoj igraju derbi 13. kola Super lige Srbije.

Uoči 13. kola, Partizan je šesti na tabeli sa 21 bodom iz 10 utakmica, a Vojvodina na petom mestu ima bod više, ali i utakmicu više.

"Posle jedne utakmice malo čudno odigrane, dolazi nam prvenstvena protiv protivnika koji za ovu sezonu ima velike planove. Ekipa koja ima brze igrače i možda fudbalski najinteligentnijeg igrača koga sam video (Nemanja Nikolić). Moramo da odgovorimo na neke zadatke, nadam se da su igrači spremni i koncentrisani. Sve što sam pričao o prethodnim, ako slučajno izgubimo da se vraćamo na nulu da je to za mene katastrofa, a tako mislim i za nedeljnu utakmicu. To je utakmica koju moramo da dobijemo, da dobro uđemo u ciklus utakmica do 13. novembra. Nedeljna utakmica je zamajac, ako bude sve u redu nadam se da će u narednim biti još bolje", rekao je Petrić.

Govoreći o Vojvodini, on je rekao da je Milan Rastavac iskusan trener koji zna da se takmiči i da je najavio da će njegova ekipa doći rasterećeno da igra, pokaže šta zna i iskoristi mane Partizana.

"Očekujem otvorenu utakmicu, ali sve to zavisi od nas, kako budemo ušli u utakmicu. Nebitno je da li je lepršava igra, u ovom trenutku je važno uzimati bodove, a šta će biti kad se završi polusezona videćemo", dodao je Petrić.

Trener fudbalera Vojvodine Milan Rastavac rekao je da će predstojeća utakmica sa Partizanom biti teška i specifična, kao i da moraju igrati "muški, takmičarski i kvalitetno", kako bi iskoristili mane protivnika.

"Moram da kažem da se radujemo nedeljnoj utakmici, koja sa sobom donosi određenu težinu i specifičnost, koja je po mom mišljenju mnogo lepa. Idemo na megdan velikom rivalu koga poštujemo, a s druge strane imamo i naše ambicije da se nametnemo kao ozbiljan takmac u jednoj takmičarskoj utakmici. Imaju igrački potencijal zbog kog opravdano pretenduju na vrh, ali opet imaju i svoje slabosti koje su pokazali u pojedinim utakmicama što pokazuje da nisu nepobedivi. Moramo odigrati muški, takmičarski i kvalitetno, da bismo nametnuli i iskoristiti te Partizanove mane. Ono što definitivno ne odgovara Partizanu jeste kada nema potpunu kontrolu utakmice. Kada kontroliše svoje napade i sa koliko igrača treba da se brane, onda je mnogo opasniji. Zato mi moramo da razbijemo tu kontrolu, da ih teramo da se češće brane i da im smanjimo broj prilika za kontre, jer su tu opasni pre svega preko Dijabatea (Fuseni). Partizan voli da ima brze napade, iz njih je najopasniji i zato moramo da skratimo i prostor. Moramo istaći i Natha (Bibras) kome ne smemo dozvoliti da razigra ceo tim", rekao je Rastavac.

