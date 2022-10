ZA ZVEZDU JE SUPERLIGA PRIORITET POD JEDAN, DVA I TRI: Milojević podsetio na ciljeve kluba i objasnio da je Evropa samo bonus

Crvena zvezda u nedelju od 15.30 časova dočekuje Spartak na stadionu “Rajko Mitić” u okviru 14. kola Superlige Srbije, a očekivanja pred novi prvenstveni duel izneo je šef stručnog štaba - Miloš Milojević.

foto: Nenad Kostić

- Nama je prvenstvo prioritet, to smo pričali i pre utakmice protiv Ferencvaroša. Isti cilj ostaje i sada. Prioritet jedan, dva i tri je domaće prvenstvo. Evropa je “bonus” takmičenje koje volimo da igramo, a kada igramo volimo i da pobedimo. Neće biti problema, mislim da je pobeda protiv Ferencvaroša podigla samopouzdanje ekipi. Da bi se to produžilo, moraju da nastave da igraju tako. Obaveza je da ih motivišemo za to - počeo je Milojević.

Odličnu partiju pružio je Marko Gobeljić na minuloj evropskoj utakmici, gde je borbeni desni bek odigrao na visokom nivou.

- Shvatio je da mu verujemo, a kada igrač dobije poverenje od stručnog štaba i saigrača onda pruži maksimalnu partiju i iznad toga. Ne treba od toga praviti halabuku, gledao sam ga kada je igrao i bolje utakmice. Treba da zadrži taj kontinuitet i veruje u to što radi kako bi sve bilo na svom mestu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Uprkos blagim problemima sa povredom kapiten Milan Borjan odigrao je duel protiv Ferencvaroša u Ligi Evrope i još jednom pokazao o kakvom se čuvaru mreže radi.

- Borjan je danas odlično, videćemo kako to sutra izgleda. Nije to bio nikakav veliki problem, malo je osećao zategnuće u vratu nakon prespavane noći, verovatno jastuk.

Dotakao se strateg forme Spartaka iz Subotice.

- Spartak je ekipa koja je skoro promenila trenera, znamo njihove kvalitete i mane. Ne dolaze sa pozitivnim trendom, ali to nas ne uspavljuje, već nam daje motiv da krenemo jako od prvog minuta i pokažemo da smo bolji. Svako opuštanje je do sada bilo kobno. Kažnjavale su nas ekipe iz jednog šuta ili prekida, tako da nemamo prostor za preveliko opuštanje.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Fizički jaka utakmica je iza fudbalera Zvezde, ali trener Milojević ističe da neće biti previše rotacija za naredni meč.

- Pratimo opterećenje igrača, kao i zamor. Imamo fudbalere koji su igrali više nakon pauze, a neki manje. Gledamo kakav nam raspored predstoji, ali ne kalkulišemo previše. Uvek hoćemo da izvedemo najbolji sastav. Momci su dobro izgledali fizički protiv Ferencvaroša, to je nešto što bi želeli, možda još par kilometara više. Jednostavno i utakmica je bila takva, dinamična. Nema potrebe za prevelikim rotacijama.

Mlade igrače Zvezde očekuje večiti derbi u Omladinskoj ligi Srbije protiv Partizana u nedelju od 11.00 časova.

- Mladi igrači imaju večiti derbi. Stav je da njima treba minutaža i da im mnogo više znači da odigraju 90 minuta u Omladinskoj ligi Srbije, nego tri minuta za prvi tim. Biće vremena za njih, a mi im verujemo. Uskoro će dobijati šansu, a videćemo ko će sutra igrati. Jedini mladi igrač koji nije igrao jeste Prucev. Dobro radi na treninzima, tako da će i on dobiti minute. Igrač je u koga verujemo, isto kao u Lekovića, Stankovića i Motiku. Treba da se nađe prava “brojka” za njih i utakmica. Nije rešenje samo da se stave u “vatru” i “izgore”. Bio sam prisutan kada jako kvalitetni igrači nisu mogli to da iznesu. Puno stvari tu treba da se uklope.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Govorio je Milojević detaljno o kojim segmentima igre vodi posebnu pažnju.

- Ako hoćete da pravite igru i sistem, a da to ne zavisi od Kataija ili Ivanića, morate da budete dosledni tome što radite. To su male taktičke promene, detalji gde se igrači drugačije “okrenu” ili drugačiji profil fudbalera, pa to izgleda kao dva špica. Više radimo na principima, postavljanju, trčanju u određenim zonama i reakciji na izgubljenu loptu. Jedan ili dva špica, to je diskutabilno i pitanje da li igračima prija mnogo promena.

Sjajna gol razlika pratila je Crvenu zvezdu na poslednje dve utakmice, kako u domaćem šampionatu, tako i u Evropi.

- Tri boda nas održavaju u kontinuitetu, dobra utakmica i igra. Ne licitiram golovima. Poštujem svaku pobedu, a znamo da navijači žele što više golova. Opredeljenje je da igramo na gol više, ali poštujem svaku pobedu i protivnika u pripremi utakmice. Nismo u brojakama i ne jurimo ih. Jurimo kontinuitet. Bolje je dobiti deset utakmica vezano sa 1:0, nego dve sa 5:0. Međutim, mi smo Crvena zvezda. Nije cilj samo da pobeđujemo, već imamo obavezu kao velika ekipa da “zabavimo” ljude koji dođu na utakmicu, tako da stremimo tome. Očekujemo od igrača da daju 100 posto zalaganja, ispoštuju zahteve, a svu krivicu za loše tehničke i taktičke stvari neka prepuste meni.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Opširno je govorio šef stručnog štaba Crvene zvezde o postavci igrača na terenu, kao i o izboru fudbalera za meč.

- Moram da vidim kroz trenažni proces. Ne sastavljam tim iz emocija ili na osnovu poslednje utakmice. Do tada će odraditi pet treninga. Moramo da sagledamo kako to funkcioniše na treningu. Mislim da smo imali par problema protiv Ferencvaroša u defanzivnoj postavci, a sa druge strane smatram da smo bili jako efektivni. To što Evropa traži da iz jedne šanse date dva gola, iskoristili smo skoro sve prilike. Mogli smo još par, ali ima prostora za napredak. Neće biti laka utakmica, i nećemo moći bez pripreme da pobedimo. Verujem da samopouzdanje možemo da prenesemo tamo i da pružimo dobru igru. Daleko je taj meč, sutrašnji duel nam je u glavi, a to mi je negde u potiljku - zaključio je Milojević.

Kurir sport