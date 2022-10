U HRVATSKOJ SE UGLEDAJU NA SRBE, PRAVE NOVI STADION: Ruše Maksimir i grade moderno zdanje od 35.000 mesta vredno 70 miliona evra

Država Srbija uskoro kreće sa izgradnjom novog nacionalnog fudbalskog stadiona, koji će se nalaziti na prostoru između Novog Beograda i Surčina.

Ova vest izazivala je u proteklom periodu veliku pažnju javnosti u susednoj Hrvatskoj. Tamošnji sportski radnici, fudbaleri i treneri vršili su pritisak na vlast u Zagrebu da što pre uradi nešto po tom pitanju, jer kao i Srbiji, i Hrvatskoj je potreban novi i moderni fudbalski stadion. Zdanje u Maksimiru novinari u Hrvatskoj nazivali su "fudbalskim ruglom", ali i "istorijskim mestom".

Izgradnja stadiona u Srbiji koji će imati 52.000 sedećih mesta sa VIP ložama, modernim prostorijama i parking prostorom koštaće prema ranijim najavama 257.000.000 evra. Stadion u Zagrebu biće jeftiniji, imaće 35.000 sedećih mesta i koštaće oko 70.000.000 evra.

- Ono što su iščekivale mnoge generacije navijača i sportista uskoro bi trebalo da postane realnost. Idemo u izgradnju stadiona u Zagrebu! Učestvovaće država finansijski, ali uz druge deoničare - rekao je Marko Milić, portparol Vlade Hrvatske, tokom gostovanja u emisiji "Otvoreno" na nacionalnoj televiziji.

Razlog za ovakvu odluku bilo je igranje Dinama u Ligi šampiona ove godine i nefunkcionalnost stadiona u Maksimiru koji je izgrađen 1912. posle čega je nekoliko puta preuređivan.

- Novi stadion koštao bi 60 do 70 miliona evra, zajedno s rušenjem postojećeg. Imao bi 30.000 do 35.000 mesta, od čega 1.500 VIP, i zadovoljavao bi sve UEFA kriterijume. Ako će se i gde graditi stadion, to može biti jedino u Maksimiru, koji je saobraćajno povezan - rekao je arhitekta Oto Barić junior.

Član uprave Dinama Krešimir Antolić je otkrio još nekoliko detalja.

- Tu bi se nalazio i trgovinski centar, uređeni prostori i hotel sa četiri zvezdice sa 100 soba. To su elementi kojim bi se povratile investicije.

