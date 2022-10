TO ŠTO SAM NAUČIO OD PIKSIJA KORISTIĆE MI DO KRAJA KARIJERE! Sergej za FIFA o Mundijalu: Bio sam razočaran kada sam video grupu!

U opširnom intervjuu koji je da za zvaničan sajt FIFA, reprezentativac Srbije Sergej Milinković Savić, otvoreno je govorio o radu sa slektorom Draganom Stojkovićem Piksijem, kvalifikacijama za SP i očekivanjima na Mundijalu u Kataru.

Dolaskom Dragana Stojkovića Piksija na mesto selektora reprezentacije Srbije, sjajni vezista Lacija postao je jedan od oslonaca našeg nacionalnog tima.

Naši igrači su oduvek posedovali kvalitet, nedostajao im je "lepak" koji će ih spojiti i fantastičnu celinu. Dolaskom Piksija počela naša reprezentacija je doživela renesansu. Preko noći je preokrenuo situaciju, ulio igračima neverovatno samopouzdanje i Orlovi sada deluju nezaustavljivo.

foto: Starsport

"Kada je Stojković postao selektor bilo nam je čudno da imamo tako poznatu ličnost za trenera, da će upravo on isticati gde grešimo i slične stvari. Prošla je godina otkako je selektor, možda i malo više, a definitivno sam naučio mnoge stvari od njega koje će mi biti korisne do kraja karijere. Njegov status 'selebritija' je takođe bio veoma koristan, pošto nam je dao ono šta nam je zaista trebalo - oblikovao nas je u pravi državni tim. Preneo nam je znanje i to je sigurno jasno svima koji su gledali ovaj tim u kvalifikacijama", rekao je Sergej.

Sergej se prisetio maestralne partije Orlova u Lisabonu.

"Utakmica protiv Portugala je, bez sumnje, sve odlučila. U Irskoj smo vodili skoro ceo meč, ali smo nesrećno primili gol. To nas je dovelo u nezgodnu poziciju, jer smo morali da idemo na pobedu u Portugalu. To je utakmica koju ću zauvek pamtili jer smo napravili čudo. Niko nije verovao da to možemo", rekao je Sergej.

foto: @starsport

Fudbaler Lacija je priznao da je bio malo razočaran kada je video protivnike u grupi.

"Na prošlom Svetskom prvenstvu smo igrali u grupnoj fazi protiv Švajcarske i Brazila. U početku sam bio malo razočaran, jer bi bilo lepo da igramo sa različitim timovima. Međutim, kada sam malo razmislio, shvatio sam ta to nije loša stvar. Pokušaćemo da postignemo bolje rezultate nego u Rusiji. Iskreno, jedva čekam da zaigram na Svetskom prvenstvu i jedva čekam da počnu pripreme za Mundijal", kaže Milinković-Savić.

Nakon sjajnih rezultata u kvalifikacijama i Ligi nacija velika euforija vlada među navijačima Srbije, a Sergej pokušava da smiri strasti.

"Moramo da imamo realna očekivanja, da se ne zanosimo, kao u kvalifikacijama. Igraćemo meč po meć i pokušati da vežemo dobre rezultate. Naš primarni cilj je da prođemo grupu", poručio je Sergej.

Kurir sport