REPRIZA! Zvezda večeras (21.00) hoće da se ponovi Beograd, dok Ferencvaroš planira osvetu

Fudbaleri Crvene zvezde večeras (21.00, RTS, TV Arena sport 1 premijum) igraju utakmicu četvrtog kola Lige Evrope protiv Ferencvaroša u Budimpešti.

Posle ubedljive pobede u Beogradu od 4:1 crveno-beli su sa pobedničkim ambicijama došli u glavni grad Mađarske. Trijumf ih vraća u borbu za jednu od dve pozicije, poraz ostavlja na začelju tabele sa malim šansama da dođu i do treće pozicije, koja vodi u Ligu konferencije.

Trener Miloš Milojević imaće na raspolaganju sve igrače pošto su se od povreda oporavili Osman Bukari i Nemanja Milunović. Kako stvari stoje, dan pred utakmicu deluje da strateg crveno-belih neće menjati postavu koja je bila ubedljiva u Beogradu protiv Ferencvaroša.

Gelor Kanga bio je junak prvog meča, kada je načeo mađarski tim iz penala, a onda ih dokrajčio evrogolom u drugom poluvremenu.

- Osetio sam se ispunjen neverovatnom radošću posle tog gola. Imamo zaista odlične igrače koji ulivaju poverenje. Bila je to velika utakmica jer smo igrali na domaćem terenu, dali smo naš maksimum i zaista sam zadovoljan svojom igrom, ali i kako je čitava ekipa izgledala na terenu. Zahvaljujući zajedništvu stigli smo do tog rezultata, to je nešto što nam daje snagu - rekao je Kanga i dodao:

Gelor Kanga bio je junak prvog meča

- Zadovoljan sam, očekuju nas još tri utakmice u Ligi Evrope. Prva je već danas u Budimpešti. Naš cilj se zna, a to je da prođemo grupu u Ligi Evrope. Očekujem da večeras budemo pravi.

Povrede ili igrice: Trojica prvotimaca pod upitnikom Trener Ferencvaroša Stanislav Čerčesov ima problema sa povredama igrača. Tako barem pišu mađarski mediji. Prošlog vikenda odmarao je tri ključna fudbalera Tokmaka Nguena, Aisu Lajdunija, i Henrija Vinga. Navodno i dalje su povređeni, a medicinski tim odlučiće da li će biti spremni za duel sa Zvezdom. Vrlo je moguće da su sve to igrice da se opusti Crvena zvezda. Stanislav Čerčesov igra igrice? foto: EPA

