ZVEZDI JE POTREBNA SVEŽA KRV I NOVA ENERGIJA: Marko Marin najavio promene u Ljutice Bogdana i pojačanja za drugi deo sezone

Ozbiljna rekonstrukcija igračkog kadra čeka Crvenu zvezdu po okončanju prvog dela sezone. Činjenica da se klub nije plasirao u Ligu šampiona, da su neki fudbaleri energetski mrtvi i da ne pružaju ni delić prepoznatljivih partija upalio je crveno svetlo.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Marko Marin, šef skauting službe Crvene zvezde, u razgovoru za Mocartsport, locirao je probleme koji su nastali ove sezone posle odlaska trenera Dejana Stankovića i bledih i promenjivih partija u Ligi Evrope.

Marko Marin je otkrio kako radi skauting služba Crvene zvezde. Oni pronađu zanimljivo pojačanje, ali da bi došlo do transfera, odobrenje mora dati menadžment kluba na čelu sa generalnim direktorom, a onda i struka gde su trener i sportski direktor.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Crvena zvezda će u bliskoj budućnosti pojačanja tražiti u Portugalu i skandinavskim zemljama, te u drugoj ligi Francuske. Obraćaće se pažnja još više na domaće mlade igrače.

- Naš plan je da podmladimo ekipu, da uvedemo neku novu energiju i još više podignemo kvalitet. Ne znači da smo sada loši, naprotiv, ali moramo da težimo da bude još bolje. Očigledno je da je ekipa zasićena, osvojili su mnogo trofeja, dugo su na okupu - otkrio je Marko Marin i nastavio:

- Ovo što sam rekao svi vide, a stičem ponekad utisak da javnost za neke stvari misli kako ih svi vide, osim nas u klubu… Nije tačno. Sve vidimo, i sad vam kažem da nam treba sveža krv. To nije ništa loše, niti neobično, to je najnormalnija stvar i takom je treba posmatrati. Svaka velika ekipa u jednom trenutku mora da krene da stagnira, a kvalitet je ljudi u klubu da to na vreme osete i preduprede.

Kurir sport/Mocartsport