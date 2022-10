PRVI ČOVEK UEFA ZA SUĐENJE POSETIO FSS: Slavni Italijan ostao ZATEČEN!

Nekada jedan od najboljih svetskih arbitara, danas u ulozi predsednika Sudijskog komiteta UEFA, Roberto Rozeti, posetio je danas Sportski centar FSS u Staroj Pazovi.

Rozeti je bio u društvu Zorana Lakovića, direktora Nacionalnih asocijacija UEFA. U ulozi domaćina, čelni ljudi FSS, zamenik predsednika Nenad Bjeković, generalni sekretar Jovan Šurbatović, direktor A reprezentacije Stevan Stojanović, prvi čovek naše sudijske organizacije Dejan Filipović.

Uvaženi gost održao je predavanje za sudije Super lige Srbije, a prethodno je obišao Sportski centar i nije krio oduševljenje onim što je video. Nije, naime, tajna da postoji obostrana želja da FS Srbije i Sportski centar budu domaćini jednom od seminara najboljih evropskih sudija.

„Zaista mi je veliko zadovoljstvo što sam ovde i moram priznati da sam impresioniran onim što sam video u Staroj Pazovi. Fudbalski savez Srbije može da bude ponosan na svoju kuću fudbala koja predstavlja zaista avangardan projekat. Apsolutno je sve urađeno na vrhunskom nivou, tereni, hotelski sadržaj, infrastruktura i naravno ono što mene najviše zanima, VAR prostorije. Sve čestitke čelnim ljudima FSS, odradili su fenomenalan posao. Ovo je centar u kome sve funkcioniše besprekorno“.

Strast i odlučnost. Dve reči koje Roberto Rozeti često koristi kada govori o fudbalu i svom uspehu i profesionalnom životu.

„Drago mi je što i ovde kod vas vidim strast i odlučnost, ali bih dodao još nešto, vidim i ljubav prema fudbalu. Vidim posvećenost svih ljudi koji su na bilo koji način uključeni u sistem vašeg Saveza. To me raduje. Fudbal, kao i svaki drugi posao, zahteva rad, odricanje i opsesivnu posvećenost svakodnevnim obavezama. FS Srbije je ispunio sve te preduslove i zato je i došao do željenih rezultata“ rekao je Roberto Rozeti, a ceo intervju sa predsednikom Sudijskog komiteta UEFA, biće objavljen na sajtu FSS u petak, 28. oktobra.

Prvi čovek sudijske organizacije FSS Dejan Filipović ne krije da je ovo prvi put da u goste FSS i srpskim sudijama dolazi predsednik Sudijskog komiteta UEFA.

„Gospodin Rozeti je ukazao veliku čast Fudbalskom savezu Srbije. Ako dobro pamtim, ovo je prvi put da predsednik Sudijskog komiteta UEFA dođe u posetu srpskim sudijama. I ne samo to, on je održao predavanje koje je trajalo pola sata duže nego što je bilo planirano. Roberto nije samo veliki menadžer u UEFA, već je i sjajan predavač, čovek koji mnogo zna i koji to znanje ume da prenese mlađim kolegama. Uživale su sudije, ali smo uživali i mi iz Komisije koji smo posle današnjeg sastanka bogatiji za nova iskustva i nova znanja. Veoma smo počastvovani, siguran sam da će ova njegova poseta doprineti daljem poboljšanju kvaliteta srpskog suđenja“ – rekao je Filipović i otkrio još jedan interesantan detalj:

„Ne odustajemo od ideje da u u nekom narednom terminu organizujemo seminar elitnih UEFA sudija i sada se i gospodin Rozeti uverio da posedujemo sve neophodne uslove za jedan takav događaj. On je oduševljen kompletnim Sportskim centrom, VAR sobama, nekim detaljima koje je primetio, recimo da je svaka VAR soba u različitim dimenzijama. Centar u Staroj Pazovi nudi sve što treba, ali je još važnije što sve funkcioniše na dosta jednostavan način. Sve je na jednom mestu, sudije praktično iz hotela mogu da izađu na atletsku stazu, na teren sa veštačkom ili prirodnom travom… Apsolutno sve zadovoljava visoke standarde UEFA i nadam se da ćemo uskoro imati čast da ugostimo elitne UEFA sudije u našoj kući fudbala. Posebno mi je drago što je gospodin Rozeti rekao da je pratio ovih godinu dana kako se VAR razvija u Srbiji, da je veoma zadovaljan i da je ova njegova poseta jedan vid podrške za sve što smo uradili na planu implementacije i primene video-tehnologije na našim terenima“ izjavio je Dejan Filipović.

