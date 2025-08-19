"SLUČAJ ADETOKUMBO" UZNEMIRIO KOŠARKAŠKU JAVNOST! Grčka zbog NBA zvezde izdala hitno saopštenje!
Poslednjih dana šuškalo se da bi Janis Adetokumbo zbog navodne zabrane Milvoki Baksa mogao da propusti Evropsko prvenstvo.
Zbog problema sa osiguranjem Adetokumbo nije trenirao sa ekipom, propustio je sve pripremne utakmice i javnost u Grčkoj bila je u ozbiljnoj panici, pa je morala da reaguje i Košarkaška federacija Grčke.
Tvrde da će Janis sigruno igrati na Eurobasketu.
"Federacija se ne bavi niti odgovara na bilo kakve zlonamerne komentare u vezi sa učešćem Janisa Adetokumba u nacionalnom timu koji su se pojavili poslednjih dana. Svi ti krugovi koji su to pokrenuli potiču iz “paracentara” koji su vrlo dobro znali da je sve što govore i pišu – laž. Oni su izmislili nepostojeći problem, jer im je jedini cilj bio da obmanu javnost i da naruše jedinstvo i koncentraciju reprezentacije svojim lažima. Nažalost, to je još jedan primer ljudi koji koriste nacionalni tim da prenose svoju toksičnost na košarku", navodi se u saopštenju.
Očekuje se da će Janis biti u sastavu tima u pripremnom meču protiv Letonije 20. avgusta.
Kako bi otklonili sve dileme, Grci su objavili i snimak NBA asa na kom se jasno vidi da uveliko trenira sa ekipom.
Kurir sport