Zbog problema sa osiguranjem Adetokumbo nije trenirao sa ekipom, propustio je sve pripremne utakmice i javnost u Grčkoj bila je u ozbiljnoj panici, pa je morala da reaguje i Košarkaška federacija Grčke.

"Federacija se ne bavi niti odgovara na bilo kakve zlonamerne komentare u vezi sa učešćem Janisa Adetokumba u nacionalnom timu koji su se pojavili poslednjih dana. Svi ti krugovi koji su to pokrenuli potiču iz “paracentara” koji su vrlo dobro znali da je sve što govore i pišu – laž. Oni su izmislili nepostojeći problem, jer im je jedini cilj bio da obmanu javnost i da naruše jedinstvo i koncentraciju reprezentacije svojim lažima. Nažalost, to je još jedan primer ljudi koji koriste nacionalni tim da prenose svoju toksičnost na košarku", navodi se u saopštenju.