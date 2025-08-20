Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Slovenije upisala je prvu pobedu u pripremnim mečevima za Eurobasket.

Na krilima maestralnog Luke Dončića Slovenci su u "Stožicama" savladali selekciju Velike Britanije rezultatom 93:81.

Tako su posle četiri vezana poraza konačno zabeležili trijumf u pripremnim mečevima.

Povreda prošlost

Utakmicu u "Stožicama" obeležio je NBA superstar Luka Dončić, koji se vratio na teren nakon neugodne povrede kolena koju je doživeo u prijateljskom susretu sa Letonijom.

Dončić razmontirao Britance - 28 poena, 10 asistencija i šest skokova Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Povreda nije ostavila traga, Luka je plesao po terenu na ovom meču. Utakmicu je završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom - imao je 28 poena, 10 asistencija i šest skokova.

Sjajan je bio i Gregor Horvat, koji je utakmicu završio sa 15 postignutih poena.

U poraženom timu najefikasniji bili su Mils Heson i Tarik Filip sa po 12 postignutih poena.

Poslednju proveru pred Eurobasket Slovenija će imati u Beogradu protiv Srbije. Okršaj Dončića i Jokića na programu je u četvrtak od 20 časova u "Beogradskoj areni".

Kurir sport

