Košarkaška reprezentacija Italije biće oslabljena na Evropskom prvevenstvu, pošto je danas iz tima zbog povrede ispao Stefano Tonut.

Bek Armanija je doživeo povredu mišića u predelu desne noge i moraće na pauzu.

Italijanska košarkaška federacija potvrdila je da će ga ova povreda koštati nastupa na Eurobasketu.

Stefano Tonut i Bogdan Bogdanović
Povodom ovog se oglasio i selektor Italije Đanmarko Poceko.

"Stefano je primer posvećenosti i odanosti reprezentaciji. Hteo je da ostane sa nama po svaku cenu i pokuša da se oporavi na vreme za Evropsko prvenstvo. Njegova volja je dirljiva, ali vreme je bilo okrutno. Nažalost, primoran je da se odrekne svog sna, a i mi smo nevoljno primorani da se odreknemo njega. Iskreno nam je žao", kazao je Poceko.

Selekcija Italije će prvu fazu Evrobasketa odigrati na Kipru i biće deo teške grupe C. Rivali će joj biti Španija, Grčka, Gruzija, Bosna i Hercegovina i Kipar.

Luka Dončić, Slovenija - Velika Britanija
adetokumbo.jpg
Luka Dončić
Kristaps Porzingis i Luka Dončić

