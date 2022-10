ZVEZDAN TERZIĆ: Predsednik FSS treba da bude ČOVEK POMIRENJA, a ne neko ko je obojen CRNO-BELO!

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić smatra da je izbor Nenada Bjekovića za predsednika FSS najgore moguće rešenje.

Svoj stav potkrepio rečima da je fudbalskoj Srbiji potreban čovek ujedinitelj, čovek pomirenja, a ne neko ko je, kako je rekao "obojen u crno-belo i koji nikada nije krio animozitet prema Crvenoj zvezdi".

- Problem je što je zloputrebljena tema oko reprezentacije i datum gurnut na ružan način, 15 dana pred Svetsko prvenstvo u Kataru. Niko ne želi da remeti mir. Zloupotrebom je poslata poruka da ako se bilo ko kandiduje taj ruši reprezentaciju. Zvezda kao odgovoran i najveći klub, koja vodi računa i o interesima srpskog fudbala, ne želi da daje svog kandidata i uleti u minsko polje koje su nam na pokvaren i nesportski način postavili. Sada je u fokusu reprezentacija, ko god da kandiduje nekog drugog i nije deo ovog establišmenta, taj je protivnik reprezentaciji i tako bi se predstavilo. U slučaju neuspeha reprezentacije u Kataru, reklo bi se da je Zvezda sve srušila - rekao je Zvezdan Terzić za Sportski žurnal i nastavio:

foto: FK Crvena zvezda

- Otići će naš delegat da kaže šta ima i napusti sednicu. Glas Crvene zvezde mora da se čuje, jer se čuo uvek tokom 77 godina. Glas Crvene zvezde je glas naroda. Ne želimo da damo legitimitet novizabranom rukovodstvu FSS. Radi se o Nenadu Bjekoviću, jednom od najvećih imena u istoriji Partizana, možda i najvećem. Bio je igrač, kapiten, trener, direktor i ceo život je proveo tu. Prosto je obojen crno-belim i nikada nije krio animozitet koji oseća prema Zvezdi. Normalno je i prirodno što je takav, ali nije prirodno da takav bude predsednik FSS. Na tom mestu mora da bude čovek pomirenja, tačka okupljanja, kohezivni faktor. Neko ko može da dođe u Crvenu zvezdu da popije kafu, ode u Partizan, Niš, Novi Sad...

foto: Starsport

Zvezdan Terzić smatra da sa Nenadom Bjekovićem ne može da bude komunikacije.

- Kako može kad je ostrašćeni partizanovac... Čovek koji nikada nije krio animozitet prema Zvezdi ne može da bude predsednik FSS. Mogu na talasu uspeha reprezentacije da postave i „babu Kuranu“ ako hoće, ali da li je to dobro za srpki fudbal? Da li je to normalno ili je inat. Bjeković je jedan od tri čoveka koje Crvena zvezda nikada ne može da prihvati. Pored njega, to su Tole Karadžić i Žarko Zečević. Oni su dobri za Partizan, nisu za srpski fudbal i Zvezdu.

Crvena zvezda je dala javnu podršku srpskoj fudbalskoj reprezentaciji na SP u Kataru.

- Zašto bi naredne četiri godine vodili FSS ljudi koji su se sakrili iz uspeha reprezentacije? Oni su hteli nemir i dobiće ga. Crvena zvezda se neće smiriti naredne četiri godine izborom Nenada Bjekovića i ovog Izvršnog odbora FSS.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Zvezdan Terzić izneo je i svoje mišljenje o sastavu novog Izvršnog odbora FSS.

- Nakaradan je! Od 13 ljudi u IO, njih osam nikada nisu bili na stadionu. Smeje se Srbija, a niko neće da kaže...Sve je cirkus. Bahatost koju pokazuju čelni ljudi FSS ne može imati priču sa srećnim krajem. Crevna zvezda je previše veliki klub, nikada se nije birao predsednik FSS da se ne obavi konsultacija sa njom.

Kurir sport / Sportski žurnal