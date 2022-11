ŠOK ISPOVEST BIVŠEG FUDBALERA ZVEZDE: Arkan mi je bio drugi otac, svaki dan smo bili zajedno, kupio mi je prvi mobilni (VIDEO)

Legendarni napadač Crvene zvezde Petar Puača gostovao je u emisiji "Puls Srbije" kod voditelja Ivana Gajića gde je otkrio više o njegovom detinjstvu, karijeri, ali i ulozi Željka Ražnatovića Arkana i Milenka Mandića Mande u njegovom životu.

- Ja sam odrastao sam sa majkom, dok oca nikada nisam upoznao a sada već imam 50 godina. U mojoj 18. godini u moj život ulazi Arkan i Manda. Željko me preuzima kao svog privatnog igrača i pomaže finansijski u vreme inflacije. Kada su 2 do 3 marke, 1993. godine, bile plate. Arkan nam je dao 35.000 šilinga austrijskih što je 5.000 maraka. U to vreme da ti da neko te pare je kao da ti neko da sad 100.000 evra. Zauzvrat ništa nije tražio, već je bio zaljubljen u mene kao igrača, ali i ja u njega - rekao je Puača.

- On je za mene bio drugi otac. Koliko god on bio loš za neke ljude ili čime se bavio i šta je radio, za mene je bio više nego korektan. Ja sam sa Arkanom i Cecom 7 godina provodio bukvalno svaki dan. On i Manda su mi kupili i prvi mobilni, prvi pejdžer, skupocenu garderobu i satove. Sve to dok nisam otišao u Italiju - rekao je Puača.

