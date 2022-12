POTEZ RADETA BOGDANOVIĆA OSTAVIO SRBIJU U ČUDU: Zbog izjava o ženama fudbalera bio na udaru, a onda je isplivala NEVEROVATNA priča

Rade Bogdanović, bivši fudbaler, a sada analitičar na "RTS", našao se u centru pažnje zbog šokantnih komentara tokom Mundijala u Kataru.

Bogdanović svakodnevno, bez dlake na jeziku, analizira dešavanja u Kataru, a njegova neprimerena izjava o ženama srpskih fudbalera podigla je veliku buru u javnosti.

- Sad kad dođu žene, a realno žene fudbalera - na ovu lovu, na ovu paruštinu, to je parada kiča. Gde kič dođe tu nema ni sreće ni raspoloženja. Ali ja se nadam da će oni da shvate važnost ove utakmice - rekao je Bogdanović i dodao:

- Ja da sam na njihovom mestu ja bih već večeras ugasio telefone, rekao bih: što ste me zvali - zvali, ja se koncentrišem na utakmicu, ljuljaj to dete, kupaj se u tim milionima i pusti me da igram.

foto: Prinstcreen

Zbog nepromišljene izjave bivši fudbalski as našao se na udaru kritika, a pored brojnih negativnih komentara pojavio se jedan koji je privukao veliku pažnju korisnika Tvitera. Autor ovog izuzetno zanimljivog komentara želeo je da stavi svima jasno do znanja kakav je Rade Bogdanović kao čovek.

- Neću komentarisati da li je to što priča po televiziji ispravno ili ne. I da li mu je jezik preoštar. Pričaću o njegovim ljudskim kvalitetima. Dok je igrao za Atletiko, Verder i ostale velikane, Rade je u Beogradu imao stan u mom ulazu. Kad god bi vreme provodio u Beogradu, tu bi bio. Mi smo kao klinci igrali fudbal na ulici, a on bi kad god negde ide, stao, odgledao par minuta, podelio neki savet ili se našalio sa nama. Dešavalo se i da uđe na teren, odigra koji minut, baci dribling, ali je retko hteo da da gol. Uglavnom je asistirao. Nama je učešće svetske zvezde tokom naše igre mnogo značilo. I uvek je nalazio vremena za to, čak i da ostane i duže porazgovara sa nama. Što o svojoj karijeri, što o klubovima u kojima je igrao, pa i u situaciji u svetskom fudbalu. Jednom su moji roditelji i on se našli kod komšije na slavi. Ćale mu slučajno kroz razgovor pomene da sam golman i gde igram. Tad su se prvi put i upoznali. Tad je igrao za Verder - piše autor tvita Miroslav Grandić.

RADE BOGDANOVIĆ!!! Neću komentarisati da li je to što priča po televiziji ispravno ili ne. I da li mu je jezik preoštar. Pričaću o njegovim ljudskim kvalitetima. ⬇️⬇️⬇️ — Miroslav Grandic (@mgrandic) November 30, 2022

Grandić u nastavku priče otkriva:

- Posle par meseci neko zvoni na vrata. Otvaram, ono Rade. Pita: "Jesi li ti golman?" Nakon mog potvrdnog odgovora, on mi u ruke pruža dres, rukavice i trenerku koje je uzeo direktno od svog golmana - saigrača Franka Rosta, koji je tad bio prvi golman Verdera. I eto, nakon nekoliko meseci, on se setio pri povratku u Srbiju i mojih roditelja i mene i doneo darove koje sam kao klinac zapamtio, a i pamtiću do kraja života. Kakav je Rade analitičar - ne znam. Ali kao čovek je titan!

Kurir.rs