NASTAVAK SPORTSKE DINASTIJE BUBANJ: Mateja ostvario dedin san, stigao do Crvene zvezde i reprezentacije (VIDEO)

Dinastija Bubanj traje! Deda Radosav je legenda Niša, i njegov sin je bio vrhunski sportista, a unuk Mateja nagoveštava veliki fudbalski potencijal.

Mateja (17) je velika nada Crvene zvezde, ali i srpskog fudbala.

"Gledajući Piksija, poželeo sam da i moj sin bude dobar fudbaler. Želje su jedno, a mogućnosti sasvim drugo, pa je on zavoleo rukomet. Ali unuk Mateja ispunio je davnu dedinu želju, da bude centarfor kluba za koji se ne navija, nego se voli - naše Crvene zvezde", kaže Radosav Bubanj i nastavlja:

"Koliko nam je radosti priredio odlaskom u Zvezdu, to samo moje sportsko srce zna. U isto vreme radost i briga. Kako će se snaći u u novoj sredini dečak koji je poput Piksija krenuo ka sazvežđu".

Legendarni Radosav smatra da je za Mateja idealan spoj dedinog gena atletičara i očevog rukometnog gena.

"Kada se ukrste treba da daju finalni proizvod - fudbalera najvišeg nivoa. Sve to prati moj kolega, takođe profesor biohemije, Duško Ilić sa svojim timom stručnjaka koji vode računa o svakom pokretu na treninzima i proverama bodi kompozicije u njegovoj ordinaciji. Tim ljudi oko Mateje stručnim radom i savetima koji se striktno primenjuju na treninzima doprineo je da on stigne i do reprezentacije. Za mene kao sportistu koji je krajnje realan u odnosima prema mladim igračima, ovo je sasvim zadovoljavajuće, a na Mateji je da sve ovo iskoristi i primeni uz vredan rad i neprestano zalaganje", zaključuje Radosav Bubanj.

