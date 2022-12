TU SAM, NISAM UMRO: Zdravko Mamić ponovo ŠOKIRAO! Kontroverzni Hrvat zbog haosa u Dinamu pretio TEŠKOM ARTILJERIJOM

Već više od četiri godine Zdravko Mamić živi u Međugorju u Bosni i Hercegovini, otkako je u bekstvu zbog problema sa hrvatskim zakonom, a odatle s vremena na vreme šokira izjavama.

Nekadašnji predsednik Dinama iz Zagreba koji je optužen na šest i po godina zatvorske kazne zbog zloupotrebe položaja i izvlačenja oko 19 miliona evra iz tog kluba.

Ovaj put Mamić je govorio o aktuelnoj situaciji u Dinamu koja je prethodnih dana bila izuzetno tubulentna.

Skupština kluba je razrešila dužnosti Krešimira Antolića, člana uprave, a Mamić poručuje da bi ljudi iz kluba trebalo "naglavačke da izbace Antolića", kojeg je on iz saosećanja doveo u Dinamo.

Hrvatski mediji prenose da je Antolić smenjen nakon "mačevanja" sa "Mamićevom strujom" u Dinamu.

- Oni su rekli da žele da zaštite klub od "mamićevaca". Odjednom im se učinilo zgodno da preuzmu kontrolu kluba. To je napravio Krešimir Antolić - policajac kojeg je hrvatska policija eliminisala iz svojih redova. Ja i moj brat smo uzeli zmiju u grudi. On je polako infiltrirao svoju hobotnicu. Zaposlio je svog brata koji ima sumnjivu prošlost. On nije kvalifikovan da bude direktor firme Plavi korner - rekao je Mamić.

foto: Printscreen

Pominjao je Zdravko i svoju braću.

- Moja braća i ja smo bili uvek čvrsto uz Dinamo. Moj brat Stojan i ja smo bili na probi u Dinamu. Moj brat Zoran je osoba koja je osvojila najviše trofeja u istoriji kluba - 28. I šta bismo sad trebali? Zoran i Zdravko Mamić da nestanu? Ne, evo, tu smo, nismo umrli. Stvarali smo zajedno taj Dinamo. Čitav jedan grad ljudi u Dinamu se brine o donošenju sportske politike. E, pa među tim ljudima su Zoran i Zdravko Mamić. Odlučili su da dođu u klub Drmić, Ljubičić, Bočkaj...

Mamić je poručio i da je Antolić imao veliki uticaj na Mirka Barišića, predsednika Dinama.

- On je zaveo mog drugog oca, predsednika Barišića. On je bio stabilnost, snaga kluba i moralna vertikala. Predsedniče, niste zaslužili nakon toliko decenija delovanja da budete čovek koji će biti destabilizator kluba. Odvojite se od loših ljudi koji su vas zaveli i izmanipulisali. Ništa im nije sveto osim njihovih ličnih interesa. Kako je moguće da vi kao predsednik zloupotrebi Dinamov ustav i ignoriše odluku vrhovnog tela, a to je nadzorni odbor? Predsedniče, nemojte da učestvujete u rušenju kluba. Vi ste inženjer Mirko Barišić, časni gospodin.

- Tešku artiljeriju ostavljamo za neki drugi put ako se ne budu poštovale ove odluke. Danas ćemo gospodski, sutra je Badnji dan, a prekosutra Božić - zapretio je Zdravko Mamić.

Za kraj, kontroverzni funkcioner je istakao da su ljudi iz kluba lagali navijače da će Dinamo uskoro zaigrati na novom stadionu umesto na "Maksimiru" koji bi trebalo da bude srušen.

- Antolićevi ljudi se igraju emocijama ljudi i manipulišu. Idu tako nisko da se obračunavaju, oni idu do toga da kažu da moraju da se obračunaju s nekim lošim ljudima da bismo dobili stadion. Vi i ja nećemo doživeti novi stadion. Sećamo se proteklih 20 godina kako je prošli gradonačelnik manipulisao javnošću s tim stadionom. Pa su trošili više od milijardu kuna na kojekakve idejne projekte i u sve smo goroj situaciji. Dinamo je izvadio 20 miliona evra i koliko-toliko sanirao stadion - poručio je begunac od hrvatskog pravosuđa i dodao:

- Dakle, od stadiona nema ništa. To je laž. Onaj ko danas spomene gradnju stadiona, taj je za psihijatriju. Danas, kad ljudi teško preživljavaju, kad nisu nakon zemljotresa dobili bilo šta da se sklone od bolesti i hladnoće - zaključio je Mamić.

Kurir sport