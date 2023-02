ZLATAN I HELENA SE NIKADA NISU VENČALI: Zbog OVA TRI PRAVILA se ne odvaja od 11 godina starije supruge (FOTO)

Jedna od najdužih veza u svetu sporta je ona između Zlatana Ibrahimovića i Helene Seger.

Iako su više od dve decenije zajedno i imaju dva sina, oni se nikada nisu venčali! Zlatan i Helena su u vezi od 2001. godine i imaju sinove Maksimilijana i Vinsenta. Nekoliko puta su prebrodili glasine o Zlatanovim aferama, među kojima i onu sa seksi italijanskom novinarkom Diletom Leotom, ali se na kraju ispostavilo da je sve vreme bio veran 11 godina starijoj Heleni.

foto: Profimedia

Helena, za razliku od mnogih žena fudbalera, vodi miran život, daleko od svetla javnosti. Ova zgodna plavuša ne voli da se eksponira u medijima, ne objavljuje na društvene mreže provokativne fotografije sa luksuznih destinacija, ne hvali se novim skupocenim krpicama, cipelama, torbama... a na mečeve svog dragog dolazi da navija, a ne da bude u centru pažnje.

Kada je upoznala Ibrahimovića već je bila ostvarena, uspešna žena. Imala je karijeru i sjajan posao.

"Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32, imala sam karijeru i bogatstvo i nije mi bio potreban fudbaler da me hrani. Bila sam samostalna, a on čak nije bio ni moj tip muškarca. Prvi put kada sam ga vidjela, zagradio je svojim “ferarijem” moj “mercedes”, videla sam samo njegov veliki nos i zlatan sat na ruci. Bila sam loše raspoložena i vikala na njega. Mislim da mu se to svidelo."

foto: Profimedia

U svom životu se pridržava tri zlatna pravila, a utisak je da je to nešto što imponuje Zlatanu.

Nekadašnja manekenka je visoka 170 centimetara, kilaža joj se kreće između 52 i 55 kilograma, a jedina mana koju je sebi pronašla je ta da ima velike usne i kratke noge.

Prvo pravilo kog se pridržava je da redovno ide na treninge. Nikada ne pravi velike pauze između dva treninga i to je drži u formi.

Drugo pravilo je da uvek vežba sa tegovima, jer tako lakše zateže mišiće i održava figuru.

Treće pravilo je da jako pažljivo bira šta će da jede, ne unosi ništa nezdravo, odnosno bira određenu hranu za ishranu.

foto: Helena Seger, Foto, Profimedia

Helena i Zlatan nemaju kućnu pomoćnicu, pa i na taj način, kako ova Šveđanka ističe, održava savršenu liniju.

Kurir sport/DailyStar