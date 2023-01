RADE BOGDANOVIĆ O STANJU U DOMAĆEM FUDBALU: Otkrio zbog kog igrača je imao problem! "Sve ono što sam mislio, to mislim i sad"

Rade Bogdanović, bivši jugoslovenski i srpski fudbaler i sadašnji stručni fudbalski konsultant, gostovao je u emisiji Puls Srbije i približio gledaocima današnje stanje po pitanju fudbala u Srbiji.

foto: Kurir tv

Karijera Karijeru je počeo u sarajevskom Željezničaru da bi 1992. godine, nakon početka građanskog rata u Bosni i Hercegovini, napustio klub. Nakon toga igra u Južnoj Koreji i Japanu, pa se vraća u evropski fudbal i nastupa za španski Atletiko Madrid, holandsku Bredu, nemačke klubove Verder Bremen i Arminiju Bilefeld da bi poslednji angažman imao u Al Vahdi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Za seniorsku reprezentaciju SR Jugoslavije je odigrao tri utakmice, postigavši pritom dva gola.

Često su njegove analize onoga što se dešavalo van terena tokom nedavno završenog Mundijala bile zanimljivije od utakmica koje je komentarisao tokom Svetskog prvenstva u fudbalu za nacionalni servis. Uvek bez dlake na jeziku, ali pravičan.

Na početku razgovora bilo je reči o velikoj pažnji javnosti zbog komentara koji ga veliča kao nekrunisanog kralja sportskog komentarisanja.

Kako je rekao, najviše ima kontakta sa ženama.

- Žene se uglavnom slažu sa mnom nego što su kritične, nakon one moje izjave o ženama fudbalera. Pričao sam o određenim ženama fudbalera, i ko je hteo da shvati shvatio je na ispravan način o čemu sam pričao. Ja živim sa devet žena, ne mogu žene da uvredim, samo čoveku treba vremena da objasni svoje mišljenje - rekao je Bogdanović.

foto: Kurir tv

Ipak, kako je rekao, sve ono što je izgovorio misli i sad, podsetivši da je po cenu sopstvenog stava spreman i da izgubi dugogodišnje prijateljstvo.

- NIsam se pokajao. Sve ono što sam mislio ja to mislim i sad. Moram da vam kažem mene je komentarisanje koštalo 20 pozdrava na dan. Imao sam problem kad sam prozvao Kulibalija da je fudbaler koji nije za Crvenu Zvezdu. To me je koštalo 30 godina dugog prijateljstva, nisam pozvan na 50 rođendan, nije to lako uvek reći sve što mislite, ali na to više ne obraćam pažnju - rekao je.

Potrkepio je oštrinu svojih misli i govora, izjavom da je to samo polovina njegovog pravog mišljenja.

- Zamislite, ja nisam rekao ni 50 odsto onog što sam želeo da kažem. Samo pričam o fudbalu. Ovi što su se našli ljuti i uvređeni, ne smem da kažem imena, oni su u fudblaskom savezu, klepeću lepe pare, nakon 20 godina se ne javljaju na ulici. Ja samo kažem svoje mišljenje, nemam nikakvu ambiciju, samo pričam o fudbalu jer ga volim. I naravno pokušavam, da objasnim da postoji drugi način mišljenja, a ne ovo što nam se danas prikazuje - ispričao je.

foto: Kurir tv

U prvi plan, nakon osvrta na igranje srpskog tima na Mundijalu 2022. godine, kao presudnu stvar za uspeh našeg tima istakao je taktiku vodećih polja u srpsklom fudbalu.

- Naš tim nije dobro vođen na Svetskom prvenstvu. Inače, jako dobra skupina momaka, ali ne krivim igrače ništa, taktika je bila pogrešna. To je greška selektora i ne njegova nego celog stručnog štaba! Ako stručni štab nije izvukao neke pouke iz svega, onda nisu za trenerski posao - naglasio je i dodao:

- Kažu posle svake bitke generali su pametni, ne bih voleo toliko da pametujem. Ja bih se, iz mog ličnog iskustva, protiv Kameruna vratio i zatvorio utakmicu kod 3:1, centar ne bi prešao, samo da je dobio, između ostalog. Sve sam ovo već govorio na RTS-u - rekao je Bogdanović.

05:27 RADE BOGDANOVIĆ

Povodom sledećeg Svetskog prvenstva, naglasio je da je veoma jednostavno otići tamo, ali da će Svetsko prvenstvo tražiti nešto drugo od Srbije i srpske reprezantacije.

- Za kvalifikacije za evropsko prvenstvo Srbija će morati da izmisli bekove. Velika takmičenja traže drugačiji pristup, veći je pritisak i sve mnogo košta - istakao je Bogdanović.

Kao budućeg predstavnika na predstojećim izborima za predsednika Fudblaskog saveza Srbije rekao je da na toj poziciji vidi nekog čoveka iz politike.

- Budući predstavnik doći će iz politike. Nadam se da će imati državnu diplomu fakulteta, to je za mene najoosnovnije, da bude elokventan, školovan. Da nam garantuje da posle mandata neće bežati iz države, za vreme trajanja mandata! Za ovakvu poziciju mora da bude čovek koji će da ujedini nešto što je veoma razjedinjeno. Mislim da će to biti neko ko poznaje bar jednu reč engleskog jezika - primetio je duhovito i pojasnio:

- Neko ko će da definitivno ujedinu ovu fudbalsku razjedinjenu Srbiju.- rekao je, nakon čega je srpski fudbal nazvao mrtvim.

- Fudbal je u Srbiji mrtav! Mi ne možemo da ga poredimo sa kvalitetom reprezentacije. Srbija je retka nacija koja obožava fudbal, a tragično prolazi u tom sportu - objasnio je.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.