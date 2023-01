RAT IBRAHIMOVIĆA I AGUERA: Pljušte brutalne optužbe! Pominju jedan drugom državu: Nepristojno je to što si rekao

Bukti rat na relaciji Zlatan Ibrahimović - argentinska fudbalska reprezentacija. Fudbaler Milana je žestoko kritikovao ponašanje reprezentativaca Argentine na Svetskom prvenstvu.

Čini se da je Zlatan potpuno ispravno govorio, jer su se "gaučosi" zaista primitivno ponašali posle osvajanja Mundijala.

- Žao mi je Mbapea, jer je jako tužno da postignete četiri gola u finalu i ne osvojite titulu. Mada, ne brinem za njega on će osvojiti još jedno prvenstvo. Više me brinu me igrači Argentine jer više nikad ništa neće osvojiti. Mesi je sve osvojio i biće zapamćen. Ostali? Koji su se onako, loše ponašali, neće... To ne može da se poštuje - rekao je Ibra za France Inter.

Nije dugo trebalo da se oglasi neko iz Argentine. Reč je uzeo Serhio Aguero:

- Nepristojno je to što je rekao. Pa, on ne može da kaže da nećemo više pobeđivati. Bilo bi mu bolje da malo brine o svojoj državi, svojim igračima i da sa mane Argentine... Oni uopšte nisu ni učesnici poslednjih Mundijala - žestoko je replicirao Aguero.

Ovo sigurno neće biti kraj polemike. Čekamo da Zlatan uzvrati udarac.

