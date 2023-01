SKUPOCENA ZVEZDA ČELSIJA U SREDIŠTU SKANDALA: Mudrik se izvinjava zbog rasističkog ispada!

Fudbaler Čelsija Mihajlo Mudrik izvinio se zbog rasne uvrede prošlog jula tokom izvođenja jedne rep pesme na društvenim mrežama.

Novi igrač Čelsija je prošlog jula na TikToku postavio video u kome je recitovao sporne rime.

"Mihajlo duboko žali zbog bilo kakve uvrede koju je izazvao video. Njegova namera je bila samo da recituje tekst pesme. Mihajlo žali zbog te odluke i svesrdno prihvata da nije prikladna", rekao je predstavnik 22-godišnjeg fudbalera za San, preneo je Skaj.

Mudrik je ove zime iz Šahtjora iz Donjecka došao u Čelsi za 88 miliona funti.

Organizacija za borbu protiv rasizma u fudbalu Kik It Aut (Kick It Out) osudila je upotrebu rasnih uvreda, bez obzira na kontekst.

"Upotreba takvih izraza važnih ličnosti u fudbalu može samo poslužiti da otera ljude od fudbala", navodi se u saopštenju.

Beta