UPRKOS DEBAKLU U KATARU: Džon Herdman ostaje selektor fudbalske reprezentacije Kanade

Britanski trener Džon Herdman ostaće selektor fudbalske reprezentacije Kanade do završetka Svetskog prvenstva 2026. godine.

Kanada je krajem prošle godine u Kataru predvođena Herdmanom igrala na Svetskom prvenstvu prvi put od 1986. godine.

Ekipa je eliminisana u grupnoj fazi.

"Uspeh na ovom nivou uvek stvara prilike. Dobio sam nekoliko ponuda poslednjih meseci i sve sam odbio, uključujući i ponudu Fudbalskog saveza Novog Zelanda. Na Svetskom prvenstvu u Kataru naša ekipa je pokazala da pripada tom nivou. Nigde ne idem. Čeka nas još posla, a cilj je da 2026. godine odvedem ekipu na viši nivo", naveo je Herdman.

foto: Dado Đilas

On je od 2006. do 2011. godine bio selektor ženske fudbalske reprezentacije Novog Zelanda, a od 2011. do 2018. godine selektor ženske reprezentacije Kanade i osvojio dve olimpijske bronzane medalje 2012. i 2016. godine.

Fudbalski savez Kanade naveo je da će 47-godišnji britanski trener predvoditi reprezentaciju do završetka Svetskog prvenstva 2026. godine, koje Kanada organizuje zajedno sa SAD i Meksikom.

(Kurir sport/Beta)