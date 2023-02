FUDBALERI IZ BOSNE U SREDIŠTU ZEMLJOTRESA: Nekim čudom samo njihov hotel nije sravnjen sa zemljom

Stravičan zemljotres jačine 7,8 stepeni po Rihteru, kao i još nekoliko nešto slabijih potresa, pogodio je jugoistok Turske i sever Sirije.

Mrtvi i povređeni se broje na hiljade pošto je zemljotres uništio čitave gradove u ovom području.

Bilo je i srećnih priča, a jednu od njih imaju fudbaleri iz Bosne i Hercegovine Haris Hajradinović i Daniel Grahovac. Njih dvojica igraju za istanbulski klub Kasimpaša, a u trenutku potresa su bili u Antiohiji.

- U nedelju smo igrali protiv Hatajspora, kluba iz mesta pogođenog zemljotresom. S obzirom da su nakon utakmice letovi bili otkazani, nismo mogli da se vratimo kući. Morali smo da prespavamo i jutros oko 4.15 sati počelo je da se ljulja. Ma, to je bila katastrofa. No, hvala Bogu, naš hotel nije se srušio. To je neki muzej-hotel, koji ima čeličnu konstrukciju. Da smo bili u nekom normalnom hotelu, mislim da bi se srušio, kao što su se srušile sve ostale zgrade oko našeg hotela. Jer, to je bila katastrofa, ne da je ljuljalo, nego... Ne znam kako se nije srušio - rekao je Hajradinović za Avaz.

Hajradinović dodaje da su videli apokalipsu.

- Nakon zemljotresa smo autobusom stigli do Adane, odakle smo leteli za Istanbul. Videli smo strašne prizore, sve je bilo srušeno. Kao da je ratno stanje, sravnjeno sa zemljom. Ulice zatrpane, zgrade srušene... Antiohija je najgore prošla u jutrošnjem potresu. Gotovo je zahvatio ceo grad, 60 do 70 posto grada je srušeno. U ostalim gradovima, koliko sam video, nekoliko zgrada se srušilo. Danas oko 13.20 po lokalnom vremenu, u istom području treslo se kao i jutros. Mislim da je taj srušio i sve preostale zgrade. Ma katastrofa, ne znam šta bih rekao - kazao je bosanskohercegovački reprezentativac.

Kurir sport/Avaz