ŠTA SE OVO DEŠAVA?! Veleobrt u slučaju NESTALOG fudbalera, Atsu još uvek nije pronađen - DRAMA i dalje traje!

Čitavu planetu danas je pogodila vest koja je došla iz Turske, gde su se dogodila dva zemljotresa jačine 7,8 stepeni po rihterovoj skali, a nekoliko hiljada ljudi izgubilo je život.

Poznato je da je reprezentativac Gane Kristijan Atsu nestao po ruševinama, a nakon informacija da je pronađen, iz Turske su usledile nove vesti koje to demantuju.

Naime, o čitavoj situaciji govorio je menadžer Hatajspora Mustafa Ozata, a preneo je turski DHA.

- Kristijan Atsu i naš sportski direktor Taner Savut su, nažalost, i dalje pod ruševinama. Portugalski mediji su preneli vesti o Kristijanu Atsuu, ali ne možemo da dopremo do njega. Ne možemo da dođemo ni do koga. Ne možemo da dođemo do te oblasti. To je najteže mesto do kog treba doći. Ako se probijemo, svet će biti naš svakako. Čekamo pomoć. Svima je potrebna pomoć u zoni zemljotresa, ali velika je potreba da se pomogne Hataju. Nema mesta gde je ćebad dopremljena, nema mesta gde je supa dopremljena, ništa. Koliko je vremena prošlo od kako se dogodio zemljotres? - zaključio je Mustafa.

