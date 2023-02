DIONI PIJAN DOLAZIO NA TRENINGE, A SAD OD ZVEZDE TRAŽI 500.000 EVRA: Šampion Srbije i francuski fudbaler završili na sudu!

Francuski fudbaler Loi Dioni, jedan od najvećih promašaja u istoriji Crvene zvezde, zahteva od kluba sa Marakane isplatu 520.180 evra, piše Sportski žurnal!

foto: www.crvenazvezdafk.com

Disciplinski organi FIFA doneli su presudu 6. septembra 2022. godine da se Francuzu duguje toliko novca, ali tačka na slučaj nije stavljena i na osnovu žalbe šampiona Srbije Sud za sportsku arbitražu u Švajcarskoj zasedaće po tom predmetu 16. februara.

U obrazloženju presude, kao navodi Sportski žurnal, odgovarajuće telo FIFA je navelo da su suprotstavljene strane 10. marta 2022. godine potpisale sporazum o poravnanju, po kome je tuženi priznao da duguje 311.380 evra podnosiocu zahteva, uz sledeću dinamiku isplata: plate između oktobra 2021. i februara 2022. godine, 260.000 evra neto u dve rate - 26.000 evra do 11. marta 2022, a 234.000 evra do 30. aprila 2022, nagrade za Ligu Evrope 39.380 evra do 15. jula 2022, bonusi za učinak od 12.000 evra do 15. jula 2022.

foto: www.crvenazvezdafk.com

U okviru sporazuma o poravnanju, strane su se dalje dogovorile o tome da plata za mart 2022. od 52.000 evra neto biće isplaćena do 30. aprila 2022. Definisane su i određene kamate ako dođe do kašnjenja.

FIFA je u sudskoj odluci navela dalje da je Loi Dioni 26. maja 2022. poručio da mu klub duguje 520.380 evra neto i da nije dao nikakav rok za otklanjanje takvog kršenja. Pet dana kasnije, Dioni je podneo tužbu FIFA. Zahtevao je ukupan iznos od 520.180 evra neto, uz tvrdnju da je od 3. jula 2021. do 30. juna 2022. godine trebalo da mu se isplati ukupan iznos od 624 000 evra bez bonusa. Naveo je da od kad je počeo da igra u Crvenoj zvezdi dobio je 182.000 evra. Tu je razlika 442.000, ostatak su doneli bonusi.

Iz Crvene zvezde su, kako piše Sportski žurnal, osporavali tolika potraživanja, ali je FIFA donela u septembru odluku da se plati 520.180. Usledila je žalba Sudu za sportsku arbitražu i čeka se epilog.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Dioni je stigao u Crvenu zvezdu praćen velikim očekivanja, ali nespreman. Uprkos tome pokušavao je stručni štab da ga dovede na nivo da bi bio koristan timu, međutim, kako je vreme odmicalo padao je u drugi plan. Ne samo da nije pružao dovoljno na terenu, nego se i loše ponašao. Trener Dejan Stanković ga je otpisao i tražio se model rastanka. Na kraju je Francuz došao do presude za naplatu svakog centa, a nada u umanjenje sume kluba leži u žalbi.

Dioni je za Crvenu zvezdu postigao tri gola i upisao tri asistencije, što mu je na ukupni konto donelo 12.000 evra. Klubu suštinski ništa nije doneo i ostaće upamćen kao jedna od najgorih špiceva na Marakani.

Vratio se Dioni u Anže, zaigrao ponovo u elitnoj ligi Francuske i imao je dobar start sa dva gola na osam utakmica, ali zadesila ga je nesreća da ozbiljno povredi koleno i sada je u fazi rehabilitacije.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Loi Dioni i Crvena zvezda sklopili su 5. jula 2021. godine ugovor koji je važio do kraja sezone 2021/22. Na osnovu njega igrač je, po podacima FIFA, imao pravo na mesečnu zaradu od 52.000 evra neto, kao i sledeće bonuse:

- ulazak u grupnu fazu Lige šampiona 100.000 evra

- plasman u Ligu Evrope 50.000 evra

- osvajanje titule prvaka Srbije 50.000 evra

- osvajanje Kupa Srbije 20.000 evra

- za svaki gol i/ili asistenciju na zvaničnoj utakmici 2.000 evra

Kurir sport/Sportski žurnal