ARGENTINAC SE ZALJUBIO U DELIJE I ZVEZDU: Aleks Vigo se naježio na navijače i poručio da jedva čeka subotu, da igra za zvezdaše!

Crvena zvezda je u Aleksu Vigu konačno dobila desnog beka kakvog je priželjkivala unazad nekoliko sezona. Argentinac se iznenađujuće brzo privikao na novu sredinu i već posle dva kola u Superligi pokazao da će biti veliko pojačanje za šampiona.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Golgeterske sposobnosti Aleksa Viga došle su do izražaja i protiv Voždovca, kao i na meču sa Ludogorecom na pripremama. Ipak, glavni Vigov utisak sa starta prolećnog dela sezone su - Zvezdini navijači.

- Nemam reči, oduševljen sam. Atmosfera koju su navijači napravili i protiv Vojvodine, ali i na meču sa Voždovcem gde smo bili gosti i gde su se oni čuli svih 90 minuta, meni su najveći utisak od dolaska u Beograd. Znao sam i ranije da je atmosfera na Marakani odlična, da ljudi u Srbiji obožavaju Zvezdu, ali ovo je nešto što mora da se doživi - rekao je Vigo i dodao:

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Kad sam istrčao na teren protiv Vojvodine, doslovno sam se naježio i mnogo mi je žao što nismo pobedili, ali vratili smo to goleadom protiv Voždovca, tako da verujem da će navijači u subotu doći u još većem broju nego na prva dva meča. Protiv Vojvodine je bilo 20 hiljada ljudi, posebna utakmica, ali verujem da će i na meču sa Čukaričkim biti tako. Očekujem još ispunjeniju Marakanu, još jednu vatrenu atmosferu, lično uživam da igram pred njima, i ne sumnjam da će biti tako i u subotu, a nadam se da ćemo nastaviti dobru formu koju smo najavili u meču sa Voždovcem. Ne mogu da dočekam novu utakmicu.

Nema sumnje da se Vigo odlično uklopio u tim.

- Dajem sve od sebe na treninzima, slušam trenera i sve funkcioniše u najboljem redu. Saigrači su me izuzetno lepo dočekali, još na pripremama smo počeli da se družimo i prepoznao sam u startu da u Zvezdi vlada porodična atmosfera. Mnogo mi to odgovara, kao i navijači koje ponovo moram da pomenem. Sve to me čini srećnim i zadovoljnim u Beogradu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Ciljevi do kraja sezone su mu kristalno jasni.

- Želimo da pobedimo svaku utakmicu do kraja sezone. Već sam naučio da se u Zvezdi samo pobede računaju i to mi odgovara, smatram da imam takav mentalitet i da sam igrač za klubove koji osvajaju trofeje. Imamo 11 bodova prednosti, ali se ponašamo kao da je egal. Nestrpljiv sam da pokažem šta sve znam, radujem se svakoj novoj utakmici i verujem da možemo da imamo pobednički niz do kraja sezone - rekao je Vigo.

Kurir sport