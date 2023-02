ŠOK! MAMIĆ SE POVLAČI - REKAO ZBOGOM FUDBALU: Opraštam se od Dinama i hrvatskog fudbala! Biću običan navijač!

Bivši predsednik Dinama iz Zagreba, "alfa i omega" najuspešnijeg hrvatskog kluba, kontroverzni biznismen Zdravko Mamić, poručio je da se oprašta od fudbala.

U intervjuu koji je dao za "Glas Srpske" Mamić je otkrio da je digao ruke od najvažnije sporedne stvari na svetu i da će sada biti samo običan navijač.

"Putem ovog intervjua se opraštam od Dinama i hrvatskog fudbala. Da nije bilo smrti Ćire Blaževića, već bih održao konferenciju za novinare i oprostio se zvanično. U emotivnom smislu nikad neću odustati od Dinama, to je moj život, ali što se tiče mog rada i učestvovanja u bilo kakvom upravljanju, to je apsolutna prošlost. Može se tako reći. Dinamo je u smislu bilo kakvog mog rada i angažmana - prošlost. Više se neću baviti, ne Dinamom, već fudbalom uopšte. Biću samo jedan običan navijač. U jeseni sam života. Najviše me u životu potresla Ćirina smrt. Iako mi je i otac umro, ali mislim da mi je u ovom vremenu ostavilo najveći pečat. Neke stvari koje do sada nisam dobro razumeo, nakon Ćirine smrti mislim da sam ih shvatio i moj oproštaj od fudbala je konačan", rekao je Mamić.

Na pitanje kako vidi Dinamo bez njegove uloge u klubu, Mamić odgovara:

"Biće šta će biti, život ide dalje. Nema nezamjenjivih. Naravno da sam još mogao puno, bez obzira na to što je moja situacija specifična, pet godina sam već u BiH, puno sam mogao pomoći i Dinamu i hrvatskom fudbalu iz ove pozicije. Vidim da ljudi koje sam stvorio misle da mogu bolje raditi posao nego što sam ja, da me ne trebaju, zašto bih se gurao, nemam nikakve ljutnje, ne osjećam se ni izdanim, ni prodanim, međutim, ne želim više učestvovati u bilo kakvom procesu u Dinamu i hrvatskom fudbalu".

Mamić je u bekstvu od hrvatskog pravosuđa i više od četiri godine živi u Međugorju u Bosni i Hercegovini.

Nekadašnji predsednik Dinama iz Zagreba koji je optužen na šest i po godina zatvorske kazne zbog zloupotrebe položaja i izvlačenja oko 19 miliona evra iz ovog hrvatskog kluba.

Mamić je od Dinama stvorio stalnog učesnika grupnih faza evropskih kupova, a njegov zaštitni znak bili su transferi. Prodavao je igrače za neverovatne iznose novca. Do ludila je dovodio najtvrđe pregovarače svog vremena.

Top 5 Mamićevih transfera:

1. Marko Pjaca (Juventus) 29,4 miliona evra 2. Dani Olmo (Lajpcig) 29 miliona evra 3. Luka Modrić (Totenhem) 22,5 miliona evra 4. Joško Gvardiol (Lajpcig) 18,8 miliona evra 5. Filip Benković (Lester) 14,5 miliona evra

