GVARDIOLA POSLAO PORUKU ARSENALU PRED VELIKI DERBI: Hoćete titulu? Ona je u našim rukama!

Fudbaleri Mančester Sitija večeras gostuju lideru Arsenalu u zastalom meču 12. kola Premijer lige.

Duel ekipa koje ove sezone vode žestoku bitku za titulu privlači ogromnu pažnju fudbalske javnosti na Ostrvu.

Arsenal je trenutno prvi sa tri boda više od drugoplasiranog Sitija i ishod ovog susreta mogao bi dodatno da zakomplikuje trku za trofej.

Menadžer Građana, Pep Gvardiola, svestan je da ovaj meč nosi veliki ulog.

"Ako nas pobede jer su bolji, onda je to sport, biću prvi koji će im čestitati kao što uvek činim. Akli neće nas dobiti tako što nećemo biti u meču. Želite titulu? U redu, borite se. Uzmite je. Ona je u našim rukama. Branićemo titulu do poslednjeg dana. Tako bih ja želeo. Da se borimo maksimalno da je zadržimo. Ako ne uspemo, prihvatićemo, ali moramo da damo sve od sebe", poručio je Španac pred okršaj sa Arsenalom.

Gvardila izuzetno respektuje londosnki klub.

"Mislim da su dosegli nivo gde svaki protivnik mora da se prilagodi tome ko su sada. Kada dođete na taj nivo to je zato što ste dobar tim i zato što ste došli do pozicije da budete šampion. Mislim da imaju to ove sezone", kaže Pep.

Meč Arsenal - Mančester siti na programu je večeras od 21 čas.

Kurir sport