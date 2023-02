NEMOJTE ME KAŽNJAVATI, RAZBIJENA SAM NA 1000 DELOVA! Potresno pismo supruge Danija Alveša: Donela sam NAJTEŽU ODLUKU U ŽIVOTU!

Prelepa manekenka i supruga slavnog brazilskog fudbalera Danija Alveša, Žoana Sanz, trenutno prolazi kroz najteži period u životu.

Početkom godine Žoani je preminula majka, za koju je bila izuzetno vezana, a samo nekoliko dana kasnije uhapšen je njen suprug Dani Alveš.

Podsetimo, Alveš je uhapšen 30. januara pod sumnjom da je počinio seksualni napad na ženu u jednom noćnom klubu u Barseloni. On je negirao ovo delo. Sudija je nakon saslušanja Alveša, žrtve i svedoka odlučio da se fudbaler zadrži u pritvoru bez mogućnosti puštanja uz kauciju.

Dan nakon što je posetila svog srupruga Danija Alveša u "Brajns 2" zatvoru u Barseloni, španska manekenka Žoana Sanz odlučila je da pobegne od svega. Napustila je Španiju i otišla u Pariz.

Žoana je na svom Instagram nalogu obojavila nekoliko video snimaka i fotografija iz prestonice Francuske. Na snimcima se jasno može videti da atraktivna manekenka uživa u odmoru dok njen dragi leži u zatvoru. Žoana đuska i uživa u obilasku grada, a posebnu pažnju privukao je "stori" na kome je uz jednu fotografiju poručila da konačno ponovo "diše".

foto: Instagram

Ovo je dodatno podgrejalo priče o razvodu slavnog para, a manekenka se našla na udaru jer se provodi posle svega što se dogodilo.

Zato je odlučila da se oglasi na Instagramu. Objavila je jedu izuzetno potresnu poruku posvećenu svojoj majci.

"Pre tačno mesec dana sam morala da donesem najtežu odluku u životu - da te pustim. Još uvek imam osećaj da ćeš me dočekati sa oduševljenjem kada dođem kući. Toliko mi fali tvoj zagrljaj i da te vidim kako se smeješ ili plešeš. Treba mi tvoja radost. Rekla si mi da ne plačem i obećavam da ću se potruditi da ne plačem. Živim najteže dane, ali me ta unutrašnja hladnoća uvek prati. Ponekad me razbije u hiljadu delova. Osećam se usamljeno, znaš? Rekla si mi da je majčina ljubav jedinstvena. Nemojte me kažnjavati li osuđivati ako me vidite kako plešem ili se smejem, samo pokušavam da zalečim svoje rane na svoj način. Na način koji je dobar za mene, onako kako bi i moja majka htela", napisala je nautešna Žoana.

Inače, suđenje Alvešu će potrajati zbog mnogih dokaza i svedoka, a ako se utvrdi da je fudbaler kriv, preti mu kazna do 12 godina robije.

Kurir sport