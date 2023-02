HULIGAN KOJI JE NAPAO DMITROVIĆA NIJE SMEO DA BUDE NA STADIONU! Problematični navijač (20) imao ZABRANU, Srbin ga lako uništio!

Golman Sevilje, Marko Dmitrović, odlično se snašao u neprijatnoj situaciji kada ga je napao navijač PSV-a.

Dmitrović je oborio navijača na zemlju i držao ga dok nije stiglo obezbeđenje, a scene ovog sukoba koji se dogodio nakon završetka utakmice PSV - Sevilja u šesnaestini finala Lige Evrope obišle su svet.

Činjenica da je navijač mogao mirno da uđe na teren i dođe do golmana protivničkog tima sama po sebi je neverovatna, a mnogi su oduševljeni reakcijom srpskog čuvara mreže i ismevaju navijača koji je mislio da je dobra ideja da napadne verovatno najsnažniju osobu na terenu.

🇳🇱 PSV-Sevilla 🇪🇸 maçında sahaya atlayan bir PSV taraftarı, Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırdı. pic.twitter.com/uk8nMon2O1 — HatasızFutbol (@HatasizFutbol) February 24, 2023

"Doneo je najgoru odluku", "nije znao da je Dmitrović Srbin", "od toliko igrača krenuo je baš na njega", "ako napadneš ćelavog momka koji se preziva Dmitrović, očekuj da ćeš završiti na zemlji", samo su neki od komentara oduševljenih ljubitelja fudbala.

Da stvar bude još gora, u pitanju je navijač koji je i ranije bio problematičan. Radi se o dvadesetogodišnjaku koji je, prema pisanju holandskih medija, već imao zabranu dolaska na stadion, pa je još jedno pitanje kako se on uopšte našao na utakmici.

1 / 8 Foto: ANP / ddp USA / Profimedia

Tridesetjednogodišnji golman poručio je neposredno nakon ovog incidenta da je bio u šoku kada se ispred njega našao navijač.

"Gurnuo me sa leđa. Nikada nisam video tako nešto. Verovatno je bio ljut zbog rezultata i malo lud od ranije. Pokušao je da me udari, ali sam uspeo da ga uhvatim i sačekam obezbeđenje. Nije lepo videti ovo u fudbalu, nije trebano da se desi i nadam se da će ovakve stvari biti dobro kažnjene. Želeo je da me povredi, šteta što se ovako nešto dešava na fudbalskom terenu. UEFA mora da reaguje", rekao je Dmitrović i dodao da je imao problem da se iskontroliše u trenutku kada se navijač našao ispred njega.

"Držaću usta zatvorena i neću deći šta sam sve želeo da uradim u tom trenutku".

