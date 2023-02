SIMEONE OGORČEN NAKON VELIKOG DERBIJA: Real je favorizovan, ima pomoć sudija!

Trener Atletiko Madrida Dijego Čolo Simeone bio je ogorčen suđenjem nakon velikog madroidskog derbija sa Realom 1:1

Atletiko je od 64,. minuta igrao sa igračem manje zbog isključenja Koree , kome je posle duela sa Antonijem Ridigerom pokazan put u svlačionicu.

Ova odluka žestoko je iznervirala temperamentnog Argentinca.

"Ne bih dodavao mnogo više od toga što je saopštio naš klub. Sudija koji je bio blizu mesta događaja, mogao je da vidi Anhelov pokret, interpretirao ga je na određeni način. Ipak, imamo mogućnost da VAr proveri koliki je bio kontakt i intenzitet udarca, da bi se pokazalo da to nije imalo dovoljnu snagu da igrač bude isključen. U redu, možda je to uzrokovalo povredu, ne znamo, to je na sudijama da odluče. Ali Ridiger se odmah pridigao. Nisam siguran kako je tako mogao da padne, on je ogroman, a Korea sitan. Dodirnuo ga je, bilo je kontakta, ali morate da se upitate je li to faul ili ne, da li je to dovoljno agresivno da se igrač isključi. Još jednom, odluka nije išla u našu korist. Potrebna nam je pomoć da bismo imali ravnopravnu šansu da se takmičimo, a VAR nam nije dao ni mogućnost da sve ponovo vidimo. Kao što je bilo na meču Elčea i Betisa, imamo VAR da pomogne da se sve revidira, sve to može da se uradi mnogo bolje", poručio je Simeone.

foto: Irina R Hipolito / AFP / Profimedia

Simeone smatra da Real ima pomoć sudija.

"Kontakt nije uvek i udarac. Fudbal je fizička igra. Ako ne Grešim, Ridiger ima skoro dva metra i morate da budete brutalni da bi ga oborili na zemlju, ali on je ustao odmah. Može da bude žuti karton, ali isključiti igrača zbog toga? Onda bi se svaki meča završio da nemate igrača na terenu. Normalno je, postalo je normalno da se oni favorizuju i to nije u redu i bilo bi lepo sa smo svi na istom nivou tretmana na terenu", zaključio je trener Atletika.

Kurir sport