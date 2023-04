"TEŠKO SAM DISAO..." Drama golmana Juventusa: Presekao ga BOL U GRUDIMA, tražio da izađe iz igre... EVO ŠTA SE DESILO (VIDEO)

Tokom četvrtfinalnog meča Lige Evrope između Juventusa i Sportinga došlo je do darme na terenu kada je goman Vojćeh Ščensni zatražio medicinsku pomoć.

On je zamenjen na sopstvenu inicijativu pošto je pred kraj prvog poluvremena osetio bol u grudima. Na sreću, nije bilo ništa zabrinjavajuće, ali svakako je oprez bio potreban.

"Dobro sam, samo sam bio malo uznemiren. Podvrgli su me testovima i lekarske analize su pokazale da je sve u redu. Bio sam uplašen, jer mi se nikad nešto slično nije desilo. Teško sam disao, to me je zaista zabrinulo“, pojasnio je čuvar mreže Juventusa.

