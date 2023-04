UŽIVO, LIGA ŠAMPIONA: Auuu, kakav ŠOK u Napulju! Žiru se iskupio za promašen penal, Milan Vodi!

Večeras su na repertoatu dve revanš utakmice četvrtfinala Lige šampiona, od 21 sat, fudbaleri Napolija će ugostiti Milan, dok Real gostuje Čelsiju.

Uživo,

Napoli - Milan: 0:1

Čelsi - Real Madrid: 0:0

Tok utakmice:

43. minut (Napulj) - Goooooool! Milan vodi 1:0! Strelac je Olivije Žiru! Neverovatno kako je Leao u punom sprintu pretčao nekih 70 metara da bi potom uposlio Olivijea Žirua, koji ispred sebe nije imao težak zadatak, već je rutinski prosledio loptu u protivničku mrežu!

37. minut (Napulj) - Fudbaleri Napolija tražili su penal nakon što je Leao klizećim startom startovao na Losana, ali je glavni arbitar nakon konsultacije sa VAR sobom samo odmahnuo rukom

29. minut (London) - Nakon sjajne akcije Reala Vinisijuš u došao u priliku da iskosa šutira, ali golman Čelsija Arizabalaga nije imao većih problema!

27. minut (Napulj) - Lobotka je naleteo na jedan "odbitak", opalio je iz prve, ali pravo u protivničkog golmana!

22. minut (Napulj) - Nema promene rezultata! Penal je izveo Žiru, ali je njegov udarac odbranio Meret!

😐 Giroud fails to convert penalty kick pic.twitter.com/slIIZxbVTs — MilanReports (@MilanReportscom) April 18, 2023

20. minut (Napulj) - Kakav šok za Napoli! Sudija je dosudio jedanaesterac za Milan!

18. minut (Napulj) - Totalna dominacija domaćeg tima, Napoli igra vrlo ofanzivno od prvog sudijskog zvižduka, želi što pre da postigne gol, ali Milan se za sada uspešno brani

10. minut (London) - Velika šansa za Čelsi! Nakon strpljivog napada domaće ekipi, lopta je došla do Kantea koji je iz prve šutirao sa nekih 11 metara od gola, ali neprecizno

Kante almost opens the scoring 👀pic.twitter.com/IwL3IHGZzD — VAR Tático (@vartatico) April 18, 2023

5. minut (Napulj) - Rui je sjajno izveo slobodan udarac sa nekih 20 metara, ali je njegov udarac završio malo pored leve stative

1. minut - Počele su obe utakmice!

Uoči meča:

Poznati su sastavi za večerašnje utakmice: Napoli: Meret - Di Lorenco, Rahmani, Žezus, Rui - Endombele, Lobotka, Zjelinski - Politano, Kvaračkelija, Osimen. Milan: Manjan - Kalabrija, Kjaer, Tomori, Ernandez - Krunić, Tonali - Dijaz, Benaser, Leao - Žiru. Čelsi: Kepa - Fofana, Silva, Čaloba, Džejms - Kovačić, Fernandez, Kante, Kukurelja, Galager, Haverc. Real Madrid: Kurtoa - Karvahal, Alaba, Militao, Kamavinga - Valverde, Kros, Modrić - Rodrigo, Vinisijus, Benzema.

Rezultati prvih mečeva: Real Madrid - Čelsi 2:0 Milan - Napoli 1:0

Od četiri meča u Ligi šampiona, tri su praktično rešena, pa će zbog toga u žiži biti duel italijanskih giganata u koji rosoneri ulaze sa 1:0 iz prvog meča. Da li Napoli ima kompleks od Milana ili će ovo biti sezona iz bajke za tim sa Maradone? Odgovor na ovo pitanje dobićemo večeras posle 23 časa.

The deciders! 🔥 Who will be celebrating at full time?#UCL pic.twitter.com/L3hXytz7oW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 18, 2023

Krenimo redom. Neverovatno deluje podatak da su rosoneri za samo deset dana napunili do vrha mrežu Napolija - 4:0, pa 1:0. Ko bi rekao da će u ovoj sezoni bilo ko uspeti u tome protiv Spaletijeve mašinerije. A tek da će to da bude ekipa koja je u popriličnom padu u odnosu na prošlu sezonu...

Sve čari fudbala videli smo u te dve utakmice. Prvo "odučavanje" u epizodi broj jedan u Kalču, a zatim i taktičku magiju i neverovatnu količinu sreće u prvom meču u Ligi šampiona. Tri puta za 13 dana pobediti Napoli? U Milanu kažu - da, moguće je. I ne samo što kažu nego to i potvrđuju na terenu. Optimizam u izjavama da mogu do kraja u LŠ potpuno su potkovali igrom. Dobri stari Milan, taktički na vrhuncu, a obavezno protkan određenom dozom sreću, koju zaslužuju frenetičnom borbenošću.

S druge strane, najbolji italijanski tim u ovoj sezoni, ali... Veliko "ali". Napoli je u padu! I to u momentu kad smo došli do mečeva koji određuju sezonu. U redu, uzeli su Kalčo, ali to je malo za fanatike iz Napulja. Oni žele i Ligu šampiona. Žele da se "ušati" nađe u vitrinama stadiona Dijego Armando Maradona.

Ako budu na svom nivou iz većeg dela sezone, njima ni mnogo jači timovi od Milana ne mogu ništa! Problem je što oni u poslednjih mesec dana nisu uspeli da uhvate ritam u kojem su plesali veći deo sezone. Veliki plus - Viktor Osimen vratio se na teren ušavši s klupe protiv Verone!

- Biće od početka na terenu protiv Milana. On je takav da možeš da ga gađaš loptom ili da mu je dodaš u prostor i on će je stići. Ima mnogo kvaliteta. Osimen je omiljen kod navijača i zato kada uđe u igru, to je naboj entuzijazma za ceo tim. Igrači poput njega su napravljeni od drugačijeg materijala - poručio je Spaleti i dodatno zapalio uzavrelu atmosferu pod Vezuvom.

Napolitanci u svim izjavama apostrofiraju značaj podrške s tribina: - Navijači su nam ključni! Oni nam daju snagu i treba da nas obuzme ljubav prema Napoliju, koje ima mnogo u ovom gradu. Počeli smo prerano s proslavom Skudeta... Uvek se zahvaljujemo navijačima i ako uspemo da uzmemo Skudeto, bićemo na zidinama grada i svi ćemo postati Maradona.

Analiza italijanskog spektakla u Ligi šampiona

PREDNOSTI MILANA

* Ne moraju da se zaleću, a kada imaju prednost, oni najbolje na svetu znaju da je sačuvaju

* Samopouzdanje je na maksimumu jer su Napoli dobili dva puta u samo deset dana

* Znaju kako se pobeđuje u Napulju, dobili su tri puta zaredom na ovom vrelom gostovanju

* Faktor Leao - može da eksplodira u bilo kom momentu, što je osetio i Napoli u prvenstvu

* Angisa je van tima Napolija zbog crvenog kartona, a nemaju za njega adekvatnu zamenu

PREDNOSTI NAPOLIJA

* Paklena atmosfera na stadionu i neverovatna podrška koja se očekuje

* Nemaju imperativ jer su oni ovu sezonu učinili fenomenalnom titulom u Italiji

* Osim fijaska protiv Milana (0:4), odbrana je granitna i jako ih je teško probiti

* Povratak Osimena, koji ima enorman značaj za igru Napolitanaca

* Faktor Spaleti - trener pobednik koji može da povuče potez kojim se rešava ovaj meč

Kurir sport