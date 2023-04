NEKA DOĐE ANĆELOTI U ZVEZDU, JA BIH MU APLAUDIRAO IZ LOŽE! Milojevića pitali o odlasku sa Marakane: Kao navijač mogu da kažem...

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević rekao je večeras da je derbi protiv Partizana bio dosta sadržajan, ali da zbog praznih tribina i konačnih 0:0 ima utisak "praznine".

"Pre svega da zahvalim Partizanu na fer i korektnoj igri. Mislim da je bilo jako i čvrstvo i sa jedne i sa druge strane, dosta sadržajno. Falio je pogodak da otvori utakmicu na jednu ili drugu stranu, jer mislim da bi bilo totalno drugačije... Dosta je šturo za derbi, nema publike, nema golova, nekako utisak praznine u meni", rekao je Milojević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana i Zvezde odigrali su večeras na stadionu u Humskoj nerešeno 0:0, u utakmici 32. kola Super lige Srbije.

Meč je odigran pred praznim tribinama, pošto su crno-beli kažnjeni zbog nereda navijača na gostujućoj utakmici sa Čukaričkim.

Crveno-beli, koji su za vikend potvrdili šestu uzastopnu titulu, na prvom mestu imaju 86 bodova, dok je Partizan četvrti sa 58 bodova.

Milojević je dodao da nema puno toga da zameri svojim igračima, osim da su mogli jače da uđu u drugo poluvreme.

"Nije to neki alibi. Partizan je dobra ekipa sa dobrim pojedincima koja prolazi kroz težak period, i jedna ekipa kojoj relativno više odgovara kad igra protiv ekipe koja ima više poseda. Oni to u ligi mogu samo protiv nas", rekao je on.

Milojević je istakao da na spekulacije o dolasku novog trenera Zvezde ne razmišllja.

"Kad sam se opredelio za ovaj posao bio sam svestan da ljudi koji vode klub odlučuju o tome, ja kao navijač Zvezde mogu samo da kažem da Zvezdi želim sve najbolje. Voleo bih da nas trenira Anćeloti (Karlo), ja bih sedeo u loži i aplaudirao pošto on garantuje titule u top pet liga", rekao je Milojević.

Zvezda naredni meč igra na svom terenu protiv Čukaričkog.

