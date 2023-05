UŽIVO: NAPREDAK -ZVEZDA (18.30), crveno- beli u Kruševcu nastavljaju pohod na odbranu DUPLE KRUNE!

NAPREDAK - CRVENA ZVEZDA

TOK MEČA:

SASTAVI: Napredak: Petrić - Jovanović, Đeković, Kerkez, Ljubomirac - Putinčanin, Vukajlović, Šarić - Bastajić, Krstić, Čečarić. Crvena zvezda: Borjan - L.Nikolić, Eraković, Dragović, Azarov - Kangva, Mijailović - Bukari, Mitrović, Katai - Rakonjac.

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Napretku u Kruševcu u utakmici četrtfinala Kupa Srbije.

- Na žalost ova utakmica pala je u debelu senku zbog velike tragedije na Vračaru, a navijači Crvene zvezde obavestili su javnost da nisu otišli u Kruševac.

Поводом трагичног догађаја, Делије обавештавају јавност и све Звездаше да неће присуствовати данашњој Куп утакмици у Крушевцу. Данас сигурно никоме није ни до фудбала ни до песме и навијања. Нека је вечна слава свим страдалима и Бог душу да им прости. https://t.co/RZQaTv2uFp — Делије Север (@delije_net) May 3, 2023

Trener crveno-belih Miloš Milojević oprezan je pred ovaj meč.

"Uvek igramo sa najboljim sastavom, tako će biti i sutra. Moramo da ispoštujemo fudbal i da igrači koji su odigrali dobro protiv Čukaričkog zadrže mesto u timu da bi dobili i rotacijama dovoljnu dozu energije i motivacije pred meč", počeo je Milojević.

Prisetio se prethodnog duela sa Napretkom kada je Zvezda u Kruševcu odigrala 1:1.

- Igrali smo meč pred reprezentativnu pauzu protiv njih... Imaju način igre koji im odgovara, dobri su u prekidu i koriste prostor, ako se loše stoji iza lopte. U prethodnom meču su iskoristili to što smo mnogo menjali, ne igrač za igrača, koliko se desi da u prekidima gde vam stoji najbolji skakač, usled promene u timu i želje za ubrzanjem, tu bude fudbaler koji nije dobar u skoku. Tu se onda javi problem, ali to je normalno i mora se kalkulisati. Bila je to situacija gde smo imali kontinuirane tri, četiri greške, loša postavka i reakcija, iz čega sledi kazna. Tako da, Napredak može da bude neugodan, neće im faliti motiva, jer je kup takvo takmičenje gde jedna utakmica rešava sve, tako da, prava na grešku nemamo. Treba nam dobra igra i enerija da bismo prošli dalje, rekao je Milojević.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Sa druge strane trener Napretka Dragan Perišić svestan je težine zadatka.

.-Ja ću prvo Crvenoj zvezdi da čestitam odbranu šampionske titule. Definitivno su pokazali da u ovom trenutku imaju najjaču i najkonkretniju ekipu u našem prvenstvu. Postoji druga strana, a to smo mi. Kompletni smo, nastavljamo sa zgusnutim rasporedom, s obzirom da nas posle kupa u utorak očekuje prvenstveni susret sa niškim Radničkim. Pretpostavljam da će sutra na stadionu biti sjajan ambijent, kao i na prethodnoj prvenstvenoj utakmici. Znamo da je Kup specifično takmičenje, igra se samo jedna utakmica i treba da budemo mudri, da ne otvaramo sve karte na startu.

Rekao sam igračima da im je ovo nagrada za sve ono što su izneli u prethodnom periodu i moram još jednom da ih pohvalim. Takmičenje u plej – autu uopšte nije lako, jer jedna lopta odlučuje pobednika. Svaka utakmica u prethodnom periodu je bila jedno malo finale, a pokazali su naši igrači da umeju da igraju na rezultat i apsolutno verujem u njih, izjavio Napretkov trener Dragan Perišić.

Utakmica počinje u 18.30 časova.

Kurir sport