ZDRAVKO MAMIĆ U SRPSKOM FUDBALU?! Nije nemoguće, pre nekoliko meseci bio je BLIZU jednog kluba! DA LI STE ZA NJEGOV DOLAZAK?

Zdravko Mamić je čovek koji je od Dinama iz Zagreba napravio klub kakvim ga danas znamo. Bio je dugogodišnji generalni direktor kluba i gotovo da nema navijača Dinama i hrvatske reprezentacije koji mu nije zahvalan za sve što je uradio za hrvatski fudbal.

Bio je "alfa" i "omega" Dinama, čovek koji je napravio toliko igrača od kojih su profitirali i Dinamo i reprezentacija Hrvatske. Napravio je rekordne transfera po kojima je klub sa "Maksimira" i postao poznat u Evropi.

foto: EPA/Georgi Licovski, EPA/Ronald Wittek, Beta/Mario Strmotić

Napravio je jednog Luku Modrića, prvog igrača koji je prekinuo dominaciju Ronalda i Mesija i osvojio Zlatnu loptu 2018.godine. Ni ne zna se broj fudbalera koje je prodao za ogroman novac za ove prostore. Ivan Rakitić, Mario Mandžukić, Marcelo Brozović, Niko Kranjčar, Vedran Ćorluka, Dario Srna, Mateo Kovačić, Dani Olmo su samo neki koji su napravili blistave karijere, ali svi se slažu da tako ne bi bilo da nije bilo pomenutog Mamića.

Međutim, 2018. godine proglašen je krivim i osuđen na šest i po godina zatvora za izvlačenje novca iz Dinama i nanošenje štete državnom budžetu. Dan pre izricanja presude Mamić je pobegao u Bosnu i Hercegovinu za koju takođe poseduje državljanstvo. Sud BiH odbije izručenje i on se sada nalazi u Međugorju odakle izbegava izvršenje kazne.

foto: AP

Zdravkov rođeni brat Zoran Mamić, bivši trener i sportski direktor je osuđen zajedno sa njim pod optužbom da je bio saučesnik u nelegalnim radnjama i malvezracijama koje je pravio Zdravko.

Od tada Zdravko Mamić nema više nikakav uticaj u klubu koji je na njegovom temelju izrastao u ovakvog kakvim ga danas znamo.

Budući da Mamić trenutno ne vodi nijedan klub, da je nesporno veliki majstor svog posla, da je čovek iz fudbala i da nikada nije krio simpatije prema Srbiji i srpskim klubovima. Nije nemoguće da ga u budućnosti vidimo u nekom srpskom klubu kako obavlja isti posao koji je godinama radio u zagrebačkom klubu.

Pre nekoliko meseci se spominjalo da bi bivši generalni direktor Dinama mogao da preuzme TSC iz Bačke Topole, klub pod direktim uticajem Mađarske i njhovog premijera Viktora Orbana i klub koji je u velikom naletu.

Pre godinu dana su otvorili novi stadion i svakako da je to sredina koja bi sa svim uslovima koje poseduje mogla da ispuni sve Mamićeve zahteve. Ipak, do saradnje nije došlo, što ne znači da do nje neće doći u budućnosti.

A, možda i dođe do dogovora i sa nekim drugim klubom.