ŠKOLICAMA PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU POVODOM DOLASKA NA PROSLAVU TITULE: Zvezda izlazi u susret najmlađima! Subota krajnji rok!

FK Crvena zvezda obaveštava sve školice fudbala da je zbog velikog interesovanja rok za prijavu dolaska na proslavu 34. titule produžen do subote, 27. maja, do 15.00 časova.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Crveno-beli su jučerašnjom pobedom nad ekipom Čukaričkog stigli do istorijske treće uzastopne duple krune. Razloga za slavlje u nedelju od 19.00 časova je mnogo, a s obzirom na veliki odziv školica fudbala do ovog trenutka, klub je odlučio da rok produži do subote, 27. maja, u 15.00 časova.

Svim školama koje su zainteresovane i u prilici da organizuju dolazak dece, ukoliko je potrebno, Zvezda će sa zadovoljstvom pokriti finansijske troškove prevoza.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Molimo vas da prijavu dostavite na e-mail adresu:

marketing@crvenazvezdafk.com uz sledeće neophodne podatke: naziv škole, kontakt osoba i broj telefona, broj dece, registarska oznaka vozila, faktura i putni nalog u prilogu mejla.

Podaci za fakturu su sledeći:

FK Crvena zvezda

Ljutice Bogdana 1a, Beograd

MB 07000782

PIB 100271364

Prijave važe do četvrtka, 27. maja do 15 časova.

Radujemo se velikom odzivu i zajedničkom navijanju,

FK Crvena zvezda

Kurir sport